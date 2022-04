Des produits Kinder retirés des rayons : comment la salmonelle se transmet-elle malgré des usines réputées comme très hygiéniques ?

Du lundi au vendredi à 6h55, 8h21 et 11h24

La salmonelle peut entrer via des ingrédients du chocolat. Elle peut aussi être importée dans l’usine par des rongeurs.

Une centaine de personnes ont été intoxiquées par des salmonelles ces derniers jours en Europe, entraînant rappel de plusieurs références de chocolats Kinder. Retrouver cette bactérie dans du chocolat n’est pas courant. Ces salmonelles, (présentes au départ dans le tube digestif de certains animaux), meurent à la cuisson quand la température dépasse 65°C. C’est pour cela qu’on les retrouve plutôt classiquement dans des produits animaux crus comme la charcuterie, les oeufs crus ou encore le fromage au lait cru. En trouver dans du chocolat est plus exceptionnel mais cela s'était déjà produit notamment dans une usine Cadbury dans les années 80.

Pour François-Xavier Weill, directeur du Centre national de référence salmonella à l’Institut Pasteur à Paris, il y a plusieurs hypothèses qui expliquent que ce genre de bactérie peut se retrouver dans une usine de chocolat. La salmonelle peut entrer via des ingrédients du chocolat, on sait que des salmonelles peuvent rester en sommeil dans des aliments déshydratés comme du lait en poudre (la crise du lait pour bébé Lactalis en 2018 l'a montré), elles peuvent aussi provenir du cacao, ou être importées dans l’usine par des rongeurs. Seule une enquête permettra de retrouver l’origine de cette contamination. Sachant qu’un porte-parole de Ferrero a indiqué qu'à ce stade "aucun des produits Kinder mis sur le marché français n'a été testé positif à la salmonelle."

Les chocolats ont tous été produits dans l’usine Ferrero d’Arlon en Belgique

Il a été possible de remonter jusqu'à cette usine Kinder d'Arlon en Belgique par le séquençage génétique des bactéries (retrouvées chez la centaine de patients contaminés en Europe). Il a permis d’établir la présence d'une souche commune de salmonelle. Ensuite, des enquêtes alimentaires menées chez ces patients ont permis de faire un lien avec la consommation de chocolat Kinder, des chocolats qui ont tous été produits dans l’usine Ferrero d’Arlon en Belgique, puisque c'est le principal site de fabrication européen.



Il faut donc jeter les produits Kinder concernés par le rappel dont les références se trouvent sur le site de la Dgccrfr. Quels sont les risques si l’on consomme un aliment contaminé par des salmonelles ? Un adulte en bonne santé risque juste les symptômes d’une gastro-entérite avec un peu de fièvre. Mais pour un jeune enfant, une personne âgée ou immunodéprimée : l'infection peut être plus grave. C'est d'ailleurs pour cela que la consommation de fromages au lait cru ou de viande peu cuite est déconseillée aux moins de cinq ans, aux personnes âgées, et aux femmes enceintes.