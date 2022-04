Santé : une alerte à la salmonelle dans les chocolats Kinder

Des produits chocolatés sont retirés des rayons de magasins, à une semaine de Pâques. Ils pourraient être responsables d’une centaine de cas de salmonellose depuis décembre dernier en Europe, dont 21 en France. Les consommateurs peuvent se demander quelles est l'origine de la contamination ? L’enquête est en cours, mais on sait que les salmonelles sont des bactéries qui vivent surtout dans le tube digestif des animaux d’élevages et l’on se contamine en mangeant des produits issus de ces animaux.

Des normes strictes

La salmonellose peut entraîner des gastro-entérites et de la fièvre. Pour trouver cette bactérie très recherchée lors des contrôles, les normes sont strictes. Des inspections sont faites au niveau des infrastructures, l’hygiène du personnel et la traçabilité des produits. En plus des contrôles sanitaires réglementaires, les usines elles-mêmes ont le devoir de vérifier quotidiennement chaque étape de leur production.