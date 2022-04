Rappels de chocolats Kinder : cinq questions sur les cas de salmonellose recensés en France

Prudence pour les amateurs de chocolats Kinder. A deux semaines de Pâques, ce n'est pas une crise de foie qui risque de toucher les amateurs de friandises, mais une épidémie de salmonellose. Depuis lundi 4 avril, le groupe Ferrero rappelle des produits fabriqués en Belgique, en raison d'un lien "potentiel" avec des cas dans plusieurs pays d'Europe. En France, 21 personnes atteintes de salmonellose ont été recensées, dont six pour lesquels le lien avec les produits de la marque Kinder reste à établir, a annoncé la Direction générale de la santé (DGS) dans un communiqué. Franceinfo répond à cinq questions sur le rappel de produits de la célèbre marque de chocolats.

1 Quels produits sont concernés ?

En tout, quatre produits de la marque Kinder sont concernés, selon le communiqué du ministère de la Santé. Il s'agit d'œufs Kinder Surprise 20 g (vendus par un, trois, quatre ou six) et 100 g avec des dates de péremption comprises entre fin juin et fin octobre 2022, de bonbons Kinder Schoko-Bons, avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022, d'œufs Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août et de coffrets Kinder Happy Moments vendus par paquets de 193 g, en panier de 150g, en peluche de 133 g, en seau de 198 g qui périment fin août. Au total, ce rappel porte sur l'équivalent de centaines de tonnes de chocolats, a précisé le groupe italien dans un communiqué. Ces produits ont été fabriqués dans l'usine d'Arlon, en Belgique, située à la frontière du Luxembourg, selon le journal Le Soir.

2 Que faire si on a acheté ces chocolats ?

Ferrero demande aux consommateurs en possession de ces produits de ne pas les consommer et de les jeter. Mais avant de tout mettre à la poubelle, le groupe invite les consommateurs à prendre une photo de l'emballage avec les références du produit (la date limite de consommation et le code-barre) pour se faire rembourser. Un numéro de téléphone a été tout de suite mis à disposition des clients, mais il est désormais saturé. Les consommateurs sont invités à passer par cette adresse mail, en attendant qu'un numéro d'assistance soit de nouveau opérationnel : contact.fr@ferrero.com.

3 Combien de personnes sont malades ?

Mardi, la direction générale de la santé a recensé 21 cas de salmonellose, dont 15 qui ont un lien "potentiel" avec les produits rappelés. Parmi ces malades, dont l'âge médian est de quatre ans, huit ont été hospitalisés avant de rentrer à leur domicile. Six autres malades n'ont pas encore été interrogés par les autorités sanitaires, le lien avec les produits Kinder n'est donc pas encore établi pour eux. D'autres cas ont aussi été détectés au Royaume-Uni, où 63 cas de contaminations à la salmonelle étaient répertoriés sur leur territoire, d'après une porte-parole des autorités sanitaires britanniques. Des produits ont également été rappelés en Irlande du Nord, en Allemagne et en Suède, a rapporté Ferrero.

4 Qu'est-ce que la salmonellose ?

La salmonellose est une maladie due à une bactérie nommée salmonella ou salmonelle. Elle provoque deux types d'infection chez les humains : des gastro-entérites et des fièvres typhoïdes et paratyphoïdes. Ces deux dernières sont les plus graves, mais cela fait des années qu'elles n'ont plus été observées dans les pays occidentaux, précise le pédiatre Jean-François Pujol, contacté par franceinfo. Ce type d'infection est dû à la contamination d'un aliment cru, peu cuit ou infecté après la cuisson, précise l'Institut Paster. Même si elle est éliminée à partir de 65 °C, elle peut rester en sommeil dans des aliments déshydratés, comme le lait en poudre. Cette infection est la deuxième cause d'infection gastro-intestinale chez l'homme.

5 Qui sont les personnes les plus à risques?

Ce type d'infection peut être dangereux pour les personnes âgées, les nourrissons, les femmes enceintes ou les personnes immunodéprimées, prévient l'Institut Pasteur. La direction générale de la santé rappelle que les infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux, souvent accompagnés de fièvre, dans les 48 heures qui suivent la consommation des produits contaminés. Les personnes qui présentent ces symptômes sont appelées à consulter leur médecin traitant au plus vite. Parmi ces personnes à risques, les enfants en bas-âge sont plus fragiles face à la salmonellose que les adultes. Mais tous les enfants qui ont consommé un produit contaminé par la salmonelle ne vont pas forcément tomber malade, tient à rappeler Jean-François Pujol. Chez un adulte en condition physique normale, une gastro-entérite disparaît sans traitement après 3 à 5 jours, selon l'Institut Pasteur.