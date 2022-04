Suspicions de salmonelles sur des chocolats Kinder : le numéro fournit par Ferrero est saturé

Le numéro d'assistance pour les consommateurs mis en place par Ferrero, après le rappel de centaines de tonnes de chocolats Kinder pour suspicion de salmonelles, ne fonctionne plus à cause d'un trop grand nombre d'appels, indique France Bleu. Ce numéro n'est pas attribué, selon la boîte vocale. Ce message d'erreur est dû à un trop grand nombre d'appels, selon Ferrero, qui tente de rétablir les choses au plus vite.

Le deuxième numéro du service consommateurs mis à disposition sur le site internet de l'entreprise ne fonctionne pas non plus. Dans l'attente d'un numéro d'assistance opérationnel, il est conseillé aux consommateurs concernés d'écrire à l'adresse mail dédiée (contact.fr@ferrero.com) et de joindre une photo du produit. Sur Twitter, des parents s'inquiètent et s'énervent de ne pas pouvoir joindre le service consommateurs de Ferrero, après que leurs enfants ont consommé des chocolats Kinder.

Comment savoir si notre numéro de lot correspond ? Car mon fils de 3 ans fait que des selles liquide ! Il a mangé un Kinder. Les services clients Ferrero et Kinder, ils ne répondent pas !!! Je voudrais juste un numéro de lot au moins !! En attendant d'avoir les résultats du labo pic.twitter.com/nUhuX2oWB4 — Matex (@matex31) April 5, 2022

Un lien "potentiel" avec une usine en Belgique

La Direction générale de la santé a indiqué dans un communiqué qu'au moins 15 cas de salmonelloses suspects ont été recensés en France, chez des personnes ayant consommé des produits Kinder qui font l'objet d'un retrait. Les "investigations menées par Santé Publique France ont mis en évidence la consommation de certains produits de marque Kinder faisant l’objet de ce retrait-rappel dans les jours précédant l’apparition des symptômes" chez ces 15 malades.

Six autres malades n'ont pas encore pu être interrogés à cette heure par les services de santé pour établir un éventuel lien avec les produits Kinder retirés. Ferrero a annoncé lundi rappeler plusieurs produits chocolatés de sa marque Kinder (Kinder Surprise, Schoko-bons, Mini Eggs et Happy Moments), fabriqués dans une usine à Arlon, en Belgique, en raison d'un lien "potentiel" avec des cas de salmonelle. Il est demandé aux personnes détenant ces produits de ne pas les consommer et de les jeter immédiatement.