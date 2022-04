Kinder : au moins 15 cas de salmonelloses suspects recensés en France

Au moins 15 cas de salmonelloses suspects ont été recensés en France, chez des personnes ayant consommé des produits Kinder qui font l'objet d'un retrait, indique mardi 5 avil au matin la Direction générale de la santé (DGS) dans un communiqué. Parmi ces quinze malades interrogés, "dont l'âge médian est de 4 ans", huit ont été hospitalisés avant de rentrer à leur domicile.

Les "investigations menées par Santé Publique France ont mis en évidence la consommation de certains produits de marque Kinder faisant l’objet de ce retrait-rappel dans les jours précédant l’apparition des symptômes" chez ces 15 malades. Six autres malades n'ont pas encore pu être interrogés à cette heure par les services de santé pour établir un éventuel lien avec les produits Kinder retirés.

Ferrero rappelle plusieurs produits chocolatés

"Aucun de nos produits Kinder mis sur le marché français n'a été testé positif à la salmonelle, nous n'avons reçu aucune plainte de la part de consommateurs", a indiqué Ferrero dans un communiqué publié lundi soir. L'entreprise italienne a cependant annoncé rappeler plusieurs produits chocolatés de sa marque Kinder fabriqués dans une usine à Arlon, en Belgique, en raison d'un lien "potentiel" avec des cas de salmonelle. Sont concernés des Kinder Surprise 20g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100g avec des dates de péremption comprises entre fin juin 2022 et fin octobre 2022; des Kinder Schoko-Bons avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022; des Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août et enfin Kinder Happy Moments, Kinder Mix : 193g, Panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g, avec des dates de péremption à fin août 2022. Ferrero conseille de ne pas consommer le produit, de le conserver et de contacter son équipe d'assistance aux consommateurs au 08 00 65 36 53 et à l'adresse contact.fr@ferrero.com.

Le rappel, à deux semaines de Pâques, porte sur l'équivalent de centaines de tonnes de chocolats, a précisé une porte-parole de la société. Aucun cas n'a été signalé en Belgique mais l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) a appelé les consommateurs à ne pas consommer ces produits. Les autorités britanniques ont fait état d'un rappel dès samedi. La salmonelle est une bactérie qui mesure deux microns. Elle se déplace au sein des intestins des animaux ou des êtres humains qu'elle contamine. Elle se trouve dans les aliments crus. La cuisson ou la pasteurisation du lait à haute température peut l'éliminer. Elle peut par contre rester en sommeil dans des aliments déshydratés, comme le lait en poudre.