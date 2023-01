Cancer : les fumeurs et les consommateurs d’alcool minimisent les risques

En France, 380 000 nouveaux cas de cancers sont dénombrés chaque année. Et les risques liés aux modes de vie restent encore sous-estimés. C’est ce qui ressort du baromètre publié lundi 30 janvier par l’institut national du cancer.

Les deux tiers des Français s’estiment bien informés sur le cancer, mais certaines idées reçues persistent. Concernant le tabac notamment. Il en est cause dans 68 000 nouveaux cas de cancers chaque année. Mais la moitié des fumeurs sous-estiment les risques liés à la cigarette, en pensant par exemple, qu’il n'y a pas de danger si on fume seulement 10 cigarettes par jour ou moins, ou que le fait de faire du sport permet de se nettoyer les poumons, ce qui est faux.

>> Santé : 23% des Français pensent que boire un peu de vin diminue le risque de cancer, selon le baromètre de l'INCa

En réalité, seul le fait d'arrêter de fumer permet de limiter les risques de cancer, rappelle Thierry Breton, le Directeur général de l’Institut national du cancer. Même chose pour l’alcool : près d'un Français sur quatre pense que boire un peu de vin diminue le risque de cancer plutôt que de ne pas en boire du tout. Or, le caractère cancérigène de l'alcool est reconnu, et ce, depuis 35 ans. Et les repères sont de ne pas dépasser deux verres par jour, et de ne consommer d’alcool pas tous les jours.

Dans cette enquête, un autre point préoccupant concerne les cancers de la peau, les Français sous-estiment encore l’impact d’une exposition excessive au soleil ou aux UV artificiels et le nombre de mélanomes continue d’augmenter en France.

L'hérédité des cancers

Il y a quand même des messages de prévention qui passent mieux concernant l'alimentation par exemple. On estime que 19 000 cancers sont attribués chaque année à une alimentation déséquilibrée. Mais depuis cinq ans, les messages sur les risques liés à la consommation excessive de viande rouge, ou de charcuterie sont mieux retenus. Ceux sur l’effet protecteur des légumes aussi (même si dans les faits, seuls un quart des adultes consomment cinq fruits et légumes par jour).

Enfin, globalement, les Français surestiment le poids de l’hérédité face au cancer, comme s’il existait une sorte de fatalité face à la maladie. Or seul 10% des cancers ont une origine génétique et près de la moitié des cancers sont évitables, car liés au mode de vie, d'où l'importance de tous ces messages de prévention.