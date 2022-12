2022 : les grands faits scientifiques de l’année

Quatre découvertes ou avancées scientifiques ont marqué 2022.





Les images de James Webb

Le fameux télescope spatial lancé depuis Kourou il y a un an nous a offert de sublimes images de l'espace lointain, des galaxies, des nébuleuses, où naissent les étoiles. C e bijou de technologie ne produit pas seulement des images. Les astronomes peuvent aussi analyser la composition chimique de l'atmosphère d'exoplanètes et c'est un vrai tournant dans la recherche sur ces planètes situées en dehors de notre système solaire. Sachant qu'il y en a plus de 5 000 connues à ce jour, les scientifiques ont du pain sur la planche.



Une sonde spatiale kamikaze a dévié un astéroide

Cette sonde spatiale a été lancée à près de 23 000km/h sur Dimorphos, un gros caillou de 160 mètres de long. Et c'est un succès puisque sa trajectoire a été déviée. c'était bien l'objectif. Avoir une technologie au point pour protéger notre planète terre des assauts de ces astéroïdes.

Des avancées autour de la fusion nucléaire

Récemment un laboratoire américain a annoncé une percée scientifique majeure après avoir réussi à produire plus d'énergie qu'il n'en a été nécessaire pour provoquer une réaction de fusion nucléaire. Phénomène qui alimente par exemple le soleil et qui pourrait un jour nous alimenter en électricité. On peut retenir aussi l'identification du plus vieil ADN au monde, vieux de plus de deux millions d'années, au Groenland. De l'ADN dit environnemental qui permet de reconstituer l'écosystème de l'époque à un moment où les températures étaient supérieures de 11°C à 17°C degrés par rapport à aujourd'hui.





"Le billet sciences" décerne deux médailles

Deux Français méritent une médaille Bérengère Dubrulle d'abord. Elle a été nommée "femme scientifique de l'année" par l'Académie des sciences. Cette directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique ( CNRS) explore ce que l'on appelle la turbulence des fluides pour mieux comprendre notamment les changement climatiques brutaux. Et félicitations également à Alain Aspect, prix Nobel de physique. Lui a été récompensé en octobre dernier pour ses travaux sur la physique quantique. Ses expériences ouvrent la voie au développement de l'informatique quantique considéré comme l'avenir de l'informatique avec des machines à la puissance de calcul phénoménal.