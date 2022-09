Le télescope James Webb dévoile sa première image d'exoplanète

La photo d'une planète géante gazeuse. Le télescope spatial James Webb a saisi sa première image directe d'une exoplanète, c'est-à-dire une planète en dehors de notre système solaire, selon un post de blog de la Nasa (en anglais) publié jeudi 1er septembre.

L'exoplanète, qui répond au nom de HIP 65426 b, fait six à 12 fois la masse de Jupiter, une estimation que le télescope devrait aider à affiner. Agée d'environ 15 à 20 millions d'années, elle est jeune à l'échelle des planètes, surtout si on la compare à la Terre et ses quelque 4,5 milliards d'années, a rappelé la Nasa. Mais la vie telle que nous la connaissons y serait impossible.

Each of Webb's 4 views is at a different wavelength of infrared light. The white star is the location of the host star. Its light is blocked by Webb’s coronagraphs, or tiny masks. The bar shapes in the NIRCam views are artifacts of the telescope optics, not physical objects. pic.twitter.com/RZGBioV4Qb