La médaille du jour. En Inde, Srinivas Gowda peut rivaliser avec Usain Bolt en sprint

Srinivas Gowda, homme le plus rapide de l'Inde. (MANJUNATH KIRAN / AFP)

La nouvelle flèche du sport mondial s'appelle Srinivas Gowda, il est indien, vous n'avez jamais entendu parler de lui et pourtant, il est déjà comparé à la légende de l'athlétisme Usain Bolt. Rien que ça. Srinivas a 28 ans, et depuis sept ans maintenant, il participe à la Kambala. C'est une course de buffles, qui a lieu dans le sud de l'Inde.

En fait, le principe de la course, c'est que les participants doivent sprinter sur 142 mètres, c'est précis, à travers les rizières, avec deux buffles. Je ne sais pas si vous voyez la scène. Et Srinivas a parcouru la distance en seulement 13 secondes et 42 centièmes. Hallucinant. Un record évidemment.

La Kambala plutôt que les J.O



Surtout, si on rapporte son temps sur 100 mètres, Srinivas a couru la distance en 9 secondes 55 centièmes. C'est trois centièmes de mieux que le record du monde de l'éclair jamaïcain Usain Bolt. Évidemment le ministère des Sports indien et la Fédération d'athlétisme ont voulu récupérer Srinivas pour lui faire faire des tests avec l'équipe nationale. Il y a de quoi rêver des Jeux olympiques. Eh bien non, Srinivas a décliné. Il est déjà engagé sur plusieurs courses de Kambala. Un jour, peut-être ...