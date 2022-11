Tirs de missiles nord-coréens : qui est Ri Chun Hee, la présentatrice TV qui annonce traditionnellement les essais nucléaires ?

Même si le doute est toujours permis, Ri Chung Hee, figure de la télévision nord-coréenne doit aujourd’hui avoir 79 ans. On s’intéresse à elle à la faveur du coup de chaud entre les deux Corées – les tirs de missiles du Nord, dans un contexte où le sud a également repris ses exercices militaires. Comme à chaque fois, ici en Europe, on s'attend à de nouveaux essais nucléaires. Une figure médiatique est associée à ces essais : précisément cette Ri Chun Hee.

>> Tirs de missiles par la Corée du Nord : pourquoi l'escalade entre Pyongyang et Séoul ne semble pas près de s'arrêter

Même si officiellement, elle est en retraite depuis dix ans, c’est elle que les dignitaires rappellent pour faire le buzz. Le régime a bien compris que les médias du monde entier l'ont identifiée comme la présentatrice des grands jours. Cela fait partie de la stratégie, de la propagande. Madame Li débarque donc dans les studios de la Télévision Centrale Coréenne. Et voilà ce que ça donne : janvier 2016, entre deux extraits musicaux, elle annonce fièrement que "la première bombe H a été tirée avec succès ce matin à 10 heures ce 6 janvier 2016". La tenue rose est toujours la même. Un Choson Chogori, le vêtement traditionnel réservé aux grandes occasions comme les mariages.

Cette star des infos nord-coréenne n’a pas commencé par le journalisme. Et pour cause, il n'y a pas d'école de journalisme. Elle commence par le cinéma dans les années 1960, après des études très poussées d'arts dramatiques et de cinéma dans la meilleure université du pays, à Pyongyang. Elle a 28 ans quand elle est choisie pour incarner la voix de l'État. On est alors en 1971. Sa biographie officielle dit qu'elle doit ce recrutement au fait de venir d'une famille très modeste. Là encore : méfiance. Pauvre ou pas, la seule certitude est que politiquement, sa famille ne devait effectivement pas poser de problème.

Des intonations grandiloquentes

En tout cas, elle monte vite en grade. Trois ans plus tard elle est présentatrice en chef des informations. Et va faire ça pendant 40 ans, tout en continuant à se former à l’art du mime. Avec ces gestes, ces expressions, ces intonations grandiloquentes, elle nous semble à nous très excessive. Mais elle n'est juste, crédible pour les Coréens, que parce qu'elle est extrême ! Le cinéma coréen lui aussi est toujours extrême : dans l'horreur, dans la comédie, dans le scatologique... Et au final, comme l’écrivait en 2009 le journal nord-coréen Chosun Monthly : "Quand Ri annonce des informations et des déclarations, les ennemis tremblent de peur."

La présentatrice/porte-parole annonce aussi bien les bonnes que les mauvaises nouvelles. La première date marquante est d'ailleurs 1994, lorsqu'elle annonce la mort de Kim Il Sung. Pour l’occasion, la tunique est noire. En 2011, elle est littéralement en larmes pour la mort du fils, Kim Jong Il, celui dont elle était le plus proche. Pour les essais nucléaires en 2006 : c'est évidemment tunique rose pour le premier. De même pour les suivants, notamment celui de 2016.

Des sosies absolus à l’antenne

Les besoins de la propagande peuvent aussi l’amener sur d’autres sujets. En 2020, quand les rumeurs sur l’état de santé de Kim Jong Un enflent, elle intervient pour nous le montrer inaugurant une usine d’engrais. En aout, puis en novembre, à chaque fois après des semaines d'absence, elle annonce aux Coréens et au monde qu’il a présidé une réunion sur le Covid-19. Autant de bons et loyaux services qui lui valent, depuis le début de cette année, d'habiter un appartement de luxe en plein Pyongyang. Le jour où elle l'a reçu, en présence de Kim Jong Un, elle a expliqué à l'agence de presse officielle que sa famille était "restée debout toute la nuit en pleurant de profonde gratitude".

Finira-t-elle par passer la main ? Pas tout de suite pour les grosses annonces. Mais plusieurs médias britanniques affirment qu’elle prépare la relève. De fait, depuis plusieurs années, on aperçoit désormais à l’antenne ses sosies absolus. Même tenue, même coiffure brune, carré court et le ton ! À s’y méprendre !