Réelection de Xi Jinping : qui est Peng Liuyan, la première dame de Chine plus célèbre que le président ?

Quand on dit qu’il n’y a plus aucune femme dans l’entourage du président chinois réélu Xi Jinping, on parle du Bureau politique et de ses désormais 25 hommes sur 25 ! La seule femme à y siéger a été mise à la retraite et remplacée par un homme. Sun Chunlan, 72 ans, était la "Madame Covid-19" depuis deux ans. Il reste tout au plus 11 femmes au Comité central sur 205 membres. Et pourtant dans le parti lui-même, un adhérent sur trois est une adhérente.

Une femme compte pourtant au côté du tout puissant leader chinois : Peng Liyuan. Contrairement à Mao ou Zhou Enlai, Xi, n'est pas allé jusqu'à installer cette épouse au politburo mais elle lui est bien utile. Il faut dire que le profil de Peng Liyuan est un peu particulier. La première dame de Chine est une chanteuse de variétés. Une soprano. Immense star, pratiquement depuis ses 18 ans, lorsqu’elle entre dans l’Armée populaire de libération. On est alors en 1980.

La star absolue du gala télévisé du nouvel an

Elle est donc chanteuse et militaire. Aujourd’hui général-chef de brigade. Au sein de l’armée, elle se fait remarquer très vite, on l’envoie remonter le moral des troupes. Elle progresse en grade et chaque année, elle est la star absolue du gala télévisé du nouvel an. C’est l’émission la plus suivie par des centaines de millions de chinois. En uniforme vert ou blanc. Sur internet, les chinois peuvent la voir chantant sur des porte-avions ou des chars.

Il y a même des photos d’elle chantant pour les soldats place Tian’anmen juste après la répression de juin 1989. Ils sont alors mariés depuis à peine trois ans. C’est en tout cas une star qu’épouse Xi Jin Ping en 1987 ! L’histoire dit que le jour où on les présente, lui la reconnait à peine et elle le trouve carrément rustre. On est en 1986. Il a neuf ans de plus qu’elle. Il est maire du port de Xiamen, marié à la fille de l’ambassadeur de Chine à Londres. Il divorce et en quelques mois, passe la bague au doigt de sa chanteuse (ça fait donc 35 ans cette année) À l’époque, les gens ne disent pas Madame Jing Ping Mais monsieur Peng !

Elle met finalement sa carrière entre parenthèses en 2007, au bout de 20 ans de mariage, lorsqu’il s’approche du sommet du parti. Elle ne chantera plus que exceptionnellement, lors du séisme au Sichuan par exemple en 2008. Elle va vraiment aider Xi à faire son trou parmi les militaires. Jusqu’à l’accession au pouvoir en 2012.

Une pro de la communication

En tout cas, c’est une première dame beaucoup plus visible que les précédentes… À part la dernière épouse de Mao, toutes sont restées dans l’ombre. La fille de Xi et Peng étudie d'ailleurs aux États-Unis sous un pseudo. Mais Peng elle-même, de toute façon, est trop célèbre. Elle a même fait des études : une maîtrise en musique ethnique traditionnelle. Elle est députée à la 11e conférence consultative politique du peuple chinois qui n'a pas réellement de pouvoir mais quand même. Elle est même ambassadrice de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la tuberculose et le sida.

Et puis c’est une vraie pro de la communication. Le jour où Xi Jining est élu président, la très chic brune lui prend le bras en descendant l’avion. Le geste sera perçu comme d’une audace et d’une tendresse folle ! Au final, Peng Liyuan a beaucoup adouci son image. Elle surjoue le glamour dans les interviews, expliquant que quand il rentre le soir, il n'est pas le président, et elle n'est pas une star de la chanson.. Ils sont juste mari et femme. En 2012, un sondage l'avait élue 2e personnalité préférée des Chinois, devant Jackie Chan. The Guardian l’a même comparée à Carla Bruni, "la popularité en plus".