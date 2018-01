Jérôme Tafani (Burger King) : "Plus de mille Burger King en France, c’est possible !"

L'entrée d'un Burger King à côté des Champs Elysées à Paris. (ETIENNE LAURENT / EPA)

Jérôme Tafani, le directeur général de Burger King, invité de l'interview éco sur franceinfo lundi 15 janvier, a dévoilé sa nouvelle stratégie deux ans après avoir racheté l'enseigne Quick. Jérôme Tafani compte créer entre 5 000 et 6 000 emplois nets pour l'année à venir. Il s'agit, selon le patron de Burger King, de "CDI et 70% de temps partiel".

franceinfo : MacDonald's est propriétaire de 1 400 établissements en France, Burger King de 200 et on compte 200 Quick. Pouvez-vous rattraper MacDonalds ?

Jérôme Tafani : Avoir plus de 1 000 restaurants en France, c'est possible, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif est de pénétrer le marché français et d'avoir le plus de consommateurs possibles. En 2017 on a ajouté une centaine de Burger King, on pense faire la même chose l'année prochaine. Pour les deux tiers cela se fait grâce aux restaurants Quicks existants et on ouvre en ce moment entre 30 et 40 nouveaux restaurants [Burger King] par an. Plus on va avancer dans le temps et plus on va faire d'ouvertures et moins de conservations. On a comme premier horizon 2020 avec 500 à 600 Burger King, mais ce n'est pas une ligne d'arrivée, après on continuera en fonction du développement du marché. La très grande majorité va devenir Burger King. Il y a une petite partie qui ne sera pas transformée, mais fin 2020 les sites qui ne seront pas convertis changeront d'actionnaires.

Pourquoi l'enseigne Quick disparaît-elle ?

C'est le résultat d'une longue histoire. Quick a été un acteur très dynamique du marché français et quand on regarde pourquoi Burger King est parti de France en 1997, Quick en est forcément une origine. Et ensuite pour différentes raisons liées à la nature de l'actionnariat qu'a eu Quick, cela n'a pas permis de réaliser les investissements nécessaires car la restauration est un métier qui nécessite de nombreux investissements pour rester au goût du jour et clairement cela n'a pas été fait. En plus, la société a été accusée ou impliquée dans un problème alimentaire très gênant en 2011, cela a beaucoup abîmé la marque et après c'est un cercle vicieux. Ils ont changé le management très souvent : nouveau management, nouvelle stratégie et cela tous les 12 mois, vous perdez le consommateur.

La grande nouveauté est que le hamburger rattrape le sandwich jambon-beurre. Le burger va-t-il dépasser le jambon-beurre ?

On est passé en effet du jambon-beurre leader incontesté, puisqu'à l'époque on estimait qu'il y avait un hamburger pour dix jambon-beurre. Aujourd'hui on est quasiment à un pour deux, le hamburger s'est fortement développé. Le steak frites avec un bout de pain : il n'y a rien de plus traditionnel, mais avec l'évolution des modes alimentaires, le fait qu'on doive manger plus rapidement, qu'on passe moins de temps à cuisiner, fait que le hamburger a la portabilité du steak frites. Cela correspond au goût du Français. Cela ne se fait pas au détriment de la restauration classique, mais au détriment du repas à domicile. Les gens pensent plus souvent à manger au domicile mais ils veulent y passer moins de temps et dépenser moins. Cela n'empêche pas les sorties gastronomiques.

Il existe un burger végétarien chez MacDonald's. Chez vous, est-ce pour bientôt ?

Pourquoi pas un jour un burger végétarien. Aujourd'hui on est sur le vrai hamburger traditionnel, maintenant on ne s'interdit pas un jour de faire un burger végétarien qui, d'ailleurs, n'est plus en vente chez le concurrent.

D'où vient votre viande ?

Très majoritairement de France et d'Allemagne. On introduit un peu l'Irlande et on est en train de développer une filière pour essayer d'être à la moitié de nos approvisionnements en France d'ici quatre à cinq ans.

Allez-vous recruter cette année?

La création nette d'emplois pour l'année à venir va être entre 5 000 et 6 000 salariés, des CDI et 70% de temps partiel.