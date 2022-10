Visite d'Elizabeth Borne en Algérie : les délicates relations entre la France et l'Algérie

La Première ministre Elisabeth Borne se rend en Algérie, dimanche 9 octobre, pour une visite de deux jours, accompagnée de 16 ministres. C’est l’occasion de revenir sur les visites officielles de Présidents et de Premiers ministres dans ce pays. Visites toujours délicates à cause de la relation particulière entre ces deux pays. En cause, bien sûr, le poids du passé colonial depuis 1830 et de la guerre d’Algérie. Il y a eu les moments de chaleur, comme la mémorable visite du président Chirac en 2003. Il avait remis aux Algériens le sceau saisi par la France lors de la reddition de 1830. Il voulait obtenir un traité d’amitié. Mais malheureusement deux ans plus tard, la politique intérieure française changeait de sens. Le débat mémoriel sur la colonisation cassa l’élan ouvert par sa visite.

Emmanuel Macron doit lui aussi recoller les deux rives de la Méditerranée afin de sceller une amitié durable avec l’Algérie. Il doit faire oublier ses maladresses de l’automne dernier. La visite d’Élisabeth Borne permettra sans doute un nouveau pas en avant. Sera-t-il plus durable que les précédents ?