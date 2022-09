Le drapeau du Royaume-Uni, les croix et la bannière des nations britanniques

Alors que l’on célèbre l’avènement de Charles III, pourquoi ne pas revenir sur l’histoire de son emblème le plus célèbre : son drapeau. L’Union Jack trouve son origine dans la longue histoire des îles britanniques. En 1270, le royaume d’Angleterre choisit saint Georges pour saint patron. Sa bannière est une croix rouge sur fond blanc et les Gallois l’ont aussi. Mais bien plus tard, en 1603, le roi Jacques VI d’Ecosse, devient roi d’Angleterre sous le nom de Jacques Ier. Il décide d’unir les deux royaumes en 1606. Symbole de cette union, l’Union Flag, dit aussi en son honneur Union Jack. On fait une nouvelle bannière avec la croix de saint Georges et on la fusionne avec la croix de saint André blanche sur fond bleu, emblème des Ecossais.

Deux siècles plus tard, en 1801, la croix de saint Patrick des Irlandais, tout juste intégrés dans le Royaume-Uni est ajouté au drapeau.

La croix de saint Georges (Angleterre) et la croix de saint André (Ecosse), auxquelles s'ajoute la croix de saint Patrick, forment l'Union Jack. (WIKIMEDIA COMMONS)

L’Union Jack fait le tour du monde avec l’empire colonial, le Commonwealth et il devient "branché" avec la Beattles et les Rolling Stone. Sa faiblesse ? Que se passera-t-il si l’Ecosse redevient indépendante ? Le bleu écossais sera peut-être maintenu par nostalgie pour le royaume d’Elizabeth II.