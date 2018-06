L'histoire à la carte. Roger Vergé, le chantre de la cuisine méridionale

Margaux Hemingway apprend la cuisine avec le cuisinier Roger Vergé dans son restaurant 'Le Moulin de Mougins' en octobre 1982 à Mougins, France. (ALAIN MINGAM / GAMMA-RAPHO / GETTY IMAGES)

À la grande époque du "Moulin de Mougins", le restaurant qu’il avait ouvert sur les hauteurs de Cannes, Roger Vergé accueillait les stars mondiales du cinéma.

Gosse, il se voyait tout près des étoiles

Les vraies, mystérieuses, inaccessibles, celles qui brillent, là-haut, dans le ciel. Le petit Roger, déjà futur Latécoère, n’en démordait pas, il serait pilote de ligne ou peut-être simple mécanicien aéronautique ? À défaut de manche d’avion, il tiendra ceux des poêlons et des cuillères.



Mais, au final, cela remplira son existence d’une joie profonde, celle qui rayonne sur son visage de jeune premier. Distingué et affable, amoureux du produit autant que de ses clients, il a finalement conquis bien d’autres étoiles : celles du cinéma et celles d’un célèbre guide rouge !

Formateur de grands noms de la gastronomie actuelle

Roger Vergé a formé des grands noms comme Jacques Maximim ou Alain Ducasse, il était un formidable pédagogue de la cuisine, que ce soit à la télévision, avec son physique de premier, dans les cassettes vidéo dont il fut l’un des précurseurs, ou par ses quelques livres.

