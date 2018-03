L'histoire à la carte. Les herbes de Provence, attention à bien les choisir !

Herbes aromatiques en pots (AUSCAPE / UNIVERSAL IMAGES GROUP EDITORIAL / GETTY IMAGES)

Depuis toujours, on assaisonne les viandes d’herbes aromatiques

Un des mélanges les plus équilibrés est celui des herbes de Provence, une marque qui a obtenu un label il y a une quinzaine d’années, pour éviter d’acheter des produits de médiocre qualité. Le bon mélange est : 26% de romarin, 26% de sarriette, 26% de thym, 19% d’origan, et 3% de basilic.

Pour L’Histoire à la Carte, Thierry Marx vous propose une recette de riz à la niçoise assaisonné d’herbes de Provence, inspirée de la cuisinière niçoise aujourd’hui disparue Hélène Barale.

Recette de riz à la niçoise aux herbes de Provence

Ingrédients pour quatre :

500 g de riz, 100 g de cèpes séchés, 500 g de tomates bien rouges mais fermes, 2 gros oignons, 5 gousses d’ail, 1 bouquet garni, 200 g de petit salé, 1/2 verre d’huile d’olive, 1 l de bouillon de poule ou de pot-au-feu ou, à défaut, d’eau salée, 20 g d’herbes de Provence.

Préparation :

Faire tremper les cèpes dans de l’eau tiède pendant 2h ; les égoutter et les couper en morceaux. Dans une cocotte, faire revenir à l’huile pendant 10 mn les oignons hachés, l’ail et le petit salé coupé en lardons. Ajouter les tomates pelées, épépinées et débitées en petits morceaux, ainsi que les cèpes et le bouquet garni. Saler, poivrer, ajouter les herbes, et laisser cuire à petit feu pendant 30 mn. Ajouter le riz cru. Verser lentement le bouillon très chaud, jusqu’à ce que le riz soit recouvert et cuise. Laisser mijoter 25 minutes environ avant de servir.