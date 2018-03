L'histoire à la carte. Chocolat de Lyon, la passion Bernachon

Fèves de cacao (Bernachon.com)

Bernachon à Lyon, c’est l’une des plus prestigieuses maisons de chocolat en France. Fondée par Maurice Bernachon, elle s’inscrit dans la durée depuis plusieurs décennies.

Les vertus du chocolat ne se comptent plus

Bon pour le moral, antioxydant, stimulateur du cerveaux, déstressant, atténuateur du risque cardiaque, etc. Le chocolat est un aliment délicieux. Mais il faut pour cela croquer un produit d’une qualité sans reproche, sans trop d’ajout de sucre. Et peu nombreux sont les chocolatiers en France à ne pas succomber aux sirènes du "vite fait mal fait".

Dans L’Histoire à la Carte, Thierry Marx a voulu lui rendre hommage à la grande maison Bernachon, et il propose une recette signée Paul Bocuse, dont la fille est mariée au fils de son ami Maurice Bernachon : le moelleux au chocolat.

Recette du moelleux au chocolat

Ingrédients pour quatre : 80 g de farine, 125 g de beurre, 250 g de chocolat extra amer, 100 g de sucre semoule, 6 œufs.

Préparation : Casser le chocolat en morceaux dans un récipient. Faire fondre doucement au bain-marie avec le beurre en remuant de temps en temps. Dans un saladier, battre ensemble les œufs et le sucre, verser la farine en pluie et incorporer le chocolat fondu. Remplir au deux tiers des moules graissés avec du beurre et recouverts d’une pellicule de farine. Mettre au four pendant 6 minutes à 180°C.