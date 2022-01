Un spectateur se met à chanter depuis la salle : une vidéo de la soprano Lisette Oropesa devient virale sur les réseaux sociaux

Avant d’émouvoir les réseaux sociaux, c’est bien la salle de concert à Parme, en Italie, qui a été conquise. On la voit sur la vidéo, devenue virale lundi, mais tournée en réalité en octobre au festival Verdi de Parme, où l’un des évènements était le récital de la soprano star Lisette Oropesa.

Dans un récital, l’artiste chante sur la scène, reprenant des pièces connues. La diva américano-cubaine était donc en train de chanter - seule - l'Aria de la Traviata, Sempre Libera. Un air qui, normalement, s’interprète à deux. Lorsque, dans le public, un homme a décidé de compléter la partie manquante : celle du ténor.

Surprise totale, surtout pour Lisette Oropesa qui cherche du regard d’où vient la voix. En trouvant le ténor au fond du premier balcon, elle lui chante un "grazie", "merci" en italien, avant de reprendre sa partie jusqu’au final.

La suite, c’est que le mystérieux ténor s’est présenté devant sa loge, pour s’excuser et lui demander pardon. Liu Jianwei est un étudiant chinois de 24 ans, élève au conservatoire de Piacenza et il a expliqué qu’en l’entendant chanter seule, et alors qu’il connaissait cet air-là, il n’a pas tenu et s’est lancé pour l’accompagner depuis sa place. La soprane a pardonné, ils ont pris une photo ensemble, et l’histoire aurait pu en rester là. Mais la vidéo a commencé à circuler sur internet en Chine, et Liu Jianwei s’est retrouvé couronné en "héros de la nation chinoise" et "digne représentant de la Chine".

Pour calmer le jeu, Liu Jianwei a pris la parole sur Weibo, le Twitter chinois, pour dire que non, son geste n’a rien d’héroïque : "Ce que j’ai fait ne mérite ni gloire, ni fierté, écrit-il, bien au contraire, c’était grossier et impoli, donc je vous en conjure, ne m’imitez pas, n’interrompez pas les chanteurs, c’est quelque chose que je ne referai plus jamais."

Parce qu’effectivement, sur un air aussi difficile à interpréter, la diva aurait pu être gênée par la surprise, déstabilisée, sortie de sa concentration pour son final. Coup de chance : Lisette Oropesa est une artiste exceptionnelle, généreuse et enthousiaste. Et c’est sans doute ce qui vaut aujourd’hui à cette vidéo son succès tardif : l’immense sourire de Lisette Oropesa et sa façon inspirante d’accueillir l’imprévu, sereinement, et dans la joie.