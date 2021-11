Un policier italien sauve une petite fille syrienne et devient un héros

Sa photo a été reprise partout, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Quelques jours après avoir réussi le sauvetage de tout un bateau d’immigrants à la dérive, Luigi Crupi a raconté à la presse son émotion, un témoignage rare pour un policier et qui émeut l’Italie.

Tout le week-end, sa photo a été reprise parce qu’il a sauvé une petite fille d’une mort certaine, une petite fille syrienne prise au piège sur un bateau en péril avec son père et 76 autres migrants, tentant désespérément de traverser la Méditerranée. Cela s’est passé jeudi dernier, près de la ville côtière de Crotone, en Calabre.

Vers 21h, l’inspecteur Luigi Crupi, 42 ans, 18 ans de service, reçoit l’appel d’une dame signalant un bateau en train de couler à une centaine de mètres de la côte. "Le vent soufflait fort, raconte-t-il au journal Corriere della Sera, il y avait du ressac, des vagues menaçaient de nous happer. Impossible d’y aller avec le bateau de sauvetage, donc nous avons décidé de faire une chaîne humaine dans l’eau."

In una notte di tempesta, due braccia forti sono il riparo e la salvezza per questo piccolo bambino e per la sua famiglia.#essercisempre #ivaloricheciuniscono #Unitaliaunita#5novembre pic.twitter.com/0Fhm5krWmK — Polizia di Stato (@poliziadistato) November 5, 2021

Parmi ses collègues, Luigi Crupi est le plus grand, 1m84, alors il y va en premier et découvre sur le bateau des familles en pleurs, et une quinzaine d’enfants. Mais l’inspecteur n’a pas le temps de compter qu’un homme lui tend une petite fille terrifiée : "Il l’a quasiment jetée dans mes bras, je l’ai saisie, elle s’est agrippée très fort à mon col, donc je lui ai dit en anglais ‘don’t worry' ne t’inquiètes pas’ et j’ai nagé vers la berge."

Un trajet à contre-courant, dans l’obscurité de la nuit, éprouvant, pour lequel le policier a d’ailleurs décrit sa peur. Celle de ne pas y arriver, de lâcher sa protégée, d’être emporté par la mer. "Elle me répétait ‘thank you, thank you’ et j’ai pensé à ma fille, raconte-t-il, parce qu’elle a à peu près le même âge, huit ans, et que quand je la porte dans mes bras, c’est pour jouer, pour qu’elle s’amuse, pour qu’elle rie."

C’était très émouvant, parce que quand vous voyez ces enfants, vous réalisez qu’ils ont enduré un voyage terrible, que leurs vies sont entre vos mains, et je sais que je porterai le souvenir de leurs visages jusqu’à la fin de mes jours. Luigi Crupi, policier à Crotone au quotidien La Repubblica

Arrivé sur les lieux, un photographe immortalise la scène qui sera reprise partout, celle du policier sortant de l’eau, tenant dans ses bras la petite fille au manteau gris. Tout va très vite, Luigi Crupi la confie aux bénévoles de la Croix-Rouge puis retourne au large. Quelques heures plus tard, c'est une vague de remerciements qui déferlent sur les réseaux sociaux pour remercier le policier.