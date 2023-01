Un chien démineur reçoit la médaille d’honneur de la SPA britannique pour avoir permis de désamorcer 350 engins explosifs

Bass, un berger belge malinois a servi six ans dans l’armée américaine et le PDSA, l’équivalent de notre SPA, vient de lui décernez sa médaille annuelle, la médaille Dickin qui récompense la bravoure des animaux au front.

C’est un chien exceptionnel au regard des services qu’il a rendu tout au long de sa carrière en sauvant des vies, des milliers de vies puisque Bass est chien démineur : il détecte la poudre, les explosifs, sous toutes les formes possibles. Ce beau berger belge malinois aux yeux jaunes, a 10 ans. Et, depuis quelques semaines, il est à la retraite. Pendant six ans, il a servi dans l’armée américaine, dans le bataillon des opérations spéciales des Marines, en Irak, en Afghanistan, en Somalie. Au total, son flair a permis de détecter 350 bombes, mines, et autres ceintures explosives, et de sauver ainsi des milliers de vies.

Autant de bons et loyaux services qui lui valent aujourd’hui de recevoir la médaille de l’animal le plus brave de l’année décernée par la PDSA, la SPA britannique. La Médaille Dickins est une récompense remise chaque année depuis 1943, depuis qu’en pleine Seconde Guerre mondiale, la fondatrice de l’association, Maria Dickin, a décidé d’honorer ceux qui ne disent jamais rien, qui ne bronchent pas, les animaux, les braves bêtes qui sont emmenées au combat et servent des causes qu’ils ignorent.

Parmi les décorés, on trouve des chiens donc, mais aussi des pigeons voyageurs, des chevaux, des chats, sans compter un rat démineur qui a été récompensé en 2020 pour avoir permis de nettoyer des champs infestés de mines anti-personnel au Cambodge.

Bass rejoint ainsi la prestigieuse liste des animaux médaillés, et son partenaire humain, le sergent Alex, ne tarit pas d’éloge sur lui. Il raconte au quotidien britannique The Times combien il l’admire, combien de fois Bass l’a surpris à soudainement marquer l’arrêt devant des lieux, voitures, portes d’immeubles où jamais il n’aurait imaginé trouver d’engin explosif, et combien ce chien ne s’est jamais trompé. Sous-entendu, contrairement à nous, parfois.

On pourrait se demander à quoi bon médailler un animal qui n’a absolument pas conscience de ce que cela signifie ? Cela nous sert à nous, humains, à regarder d’autre exploits que les nôtres, à nous rappeler qu’avec notre intelligence supérieure, certes, on sait déclarer la guerre, mais qu’on n’arrivera très probablement jamais au niveau de dévouement et de loyauté de nombre d’animaux, qu’ils soient chiens démineurs ou chiens de compagnie.