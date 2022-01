Sohail, le bébé afghan tendu par son père à un soldat américain lors de la chute de Kaboul, a retrouvé sa famille

C’était le 19 août 2021, alors que l’armée américaine quittait l’Afghanistan dans le chaos total à l’aéroport de Kaboul : pour éviter le drame lors d’un mouvement de foule, un père de famille a soulevé son bébé de deux mois au-dessus du mur d’enceinte et l’a tendu à un soldat. La scène a été retransmise partout, et ce bébé est devenu un symbole, celui du désespoir face à la menace talibane.

Qu’est-il arrivé ensuite ? Personne ne s’est posé la question, jusqu’à ce qu’en novembre, les journalistes de l’agence Reuters remontent le fil. Ils découvrent que, quelques heures après son geste, le père Mirza Ali Ahmadi, a réussi à entrer dans l’aéroport avec sa femme et ses enfants, et qu’il a cherché frénétiquement son fils, Sohail, au milieu de la cohue, en vain.

This Afghan baby has been reunited with his relatives after being lost during the Kabul evacuations in August ⤵️ pic.twitter.com/Mfi2g4gkfx