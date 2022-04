Pollution : en lançant un défi à tous ses voisins, une maman britannique parvient à décrocher le titre de "ville sans plastique"

Cette certification a été décernée à la ville de Manningtree par l’association de protection de l’environnement Surfers Against Sewage et couronne les efforts des habitants pour trouver des alternatives aux plastiques. Et tout est parti d'un défi lancé par cette mère de famille en 2020.

En Angleterre, Manningtree et ses près de 800 habitants au bord de la mer du Nord viennent d’obtenir le statut de "free plastic community", que l'on peut traduire comme "commune sans plastique", décerné officiellement par l’association de protection de l’environnement Surfers Against Sewage. C'est l'aboutissement de deux ans de travail pour convaincre, changer les habitudes, réinventer le quotidien mené par Bekki Bibko, 40 ans. En 2020, en triant ses poubelles, cette mère de deux adolescents et accompagnante d’enfants autistes a réalisé que le bac des recyclables débordait autant que celui des ordures ménagères, que trier ne faisait pas baisser la production de déchets et qu’elle n’allait pas régler ça toute seule. Les commerces, les entreprises, la mairie devaient s’y mettre aussi. Alors elle a commencé par organiser une première marche de ramassage des déchets autour du village.

Ses voisins se sont inscrits, puis d’autres. Et le jour J, 70 personnes sont venues avec leurs gants et leurs sacs poubelle. La fois suivante, les participants ont abandonné les sacs poubelle pour des sacs réutilisables. Et puis la fois suivante, à la fin, ils ont planté des arbres sur une place. Et ainsi de suite... En deux ans, Bekki Bibko a réussi à passionner tout son village autour d’un même défi : réduire la production de déchets plastiques et ainsi préserver la forêt, la rivière du bourg et la mer au bout. Elle a aussi convaincu la mairie de faire la fête annuelle sans aucun déchet, a frappé à la porte de tous les commerces pour leur proposer de participer à son défi. Et tout le monde s’y est mis : l’épicier, la chef du restaurant italien, le gérant de l’hôtel, le vendeur de disque, le patron du pub. Tous se sont pris de passion pour la recherche d’alternatives.

Nous sommes tous les locataires temporaires de cette planète, et il est de notre devoir de laisser ces territoires en bon état Bekki Bibko, habitante de Manningtree à la BBC

Une réussite couronnée donc par ce label de "ville sans plastique". Pour Bekki Bibko, c’est la preuve que c’est possible, preuve qu’elle veut maintenant utiliser pour convaincre les communes alentour de faire pareil. "Je pense, dit-elle à la BBC, que nous sommes tous les locataires temporaires de cette planète, et il est de notre devoir de laisser ces territoires en bon état, pour cela, il y a la question des déchets, mais j’espère qu’on pourra entamer des changements plus forts, sur les transports, l’agriculture, et plus nous serons nombreux, plus nous pourrons le faire".