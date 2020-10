Marcus Rashford, le footballeur qui réussit à mobiliser toute l’Angleterre pour distribuer des repas gratuits aux enfants pauvres

À 22 ans, Marcus Rashford est déjà une star, fierté de Manchester United et de l’équipe d’Angleterre. Mais hors des terrains, il est aussi un citoyen engagé contre la précarité alimentaire, une situation qui touche un enfant sur cinq au Royaume-Uni. Et qu’il a lui-même subie.

"Je sais ce que c’est que d’avoir faim", écrit Marcus Rashford, "à 7 ans, je voyais déjà ma mère lutter pour boucler les fins de mois, en vain." C’est avec ces mots qu’en juin dernier il a demandé au gouvernement que des repas soient distribués gratuitement, coûte que coûte, aux millions d’enfants dont les foyers ont basculé dans la pauvreté à cause de l’épidémie, du confinement et de la crise économique qu’il a entraînée. Première victoire : le gouvernement cède, et la distribution est organisée jusqu’en août.

Those who have rallied around our communities, please continue to do so, you are the real pride of Britain.



Some of our children will be waking up anxious this Monday morning, let’s show them that there is never any shame in asking for help.



Thank you ♥️



(2)