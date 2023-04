Etats-Unis : à 81 ans, Ellie et Sandy font le tour du monde en 80 jours et fascinent TikTok

Elles sont parties de Dallas au Texas en janvier et viennent de boucler la boucle après avoir visité 18 pays sur les 5 continents. Un périple qu’elles ont raconté sur les réseaux sociaux et qui leur vaut d’être invitées sur tous les plateaux télés depuis quelques jours.

Ellie et Sandy ont 81 ans, elles s’étaient mises au défi de boucler un tour du monde en 80 jours, et elles viennent tout juste de réussir. Ces deux Américaines sont parties le 11 janvier du Texas : elles ont traversé l’Amérique du Sud, pris un bateau pour atteindre l’Antarctique, un autre pour l’île de Pâques, fait du cheval en Argentine, du traîneau en Finlande, de la montgolfière en Egypte, elles ont pris beaucoup de trains en Inde, au Japon, en Australie, quelques vols charters aussi pour faire tous leurs sauts de puces...

Des veuves joyeuses

Au total, les deux comparses ont visité 18 pays sur cinq continents. Et, au bout de 80 jours, elles sont enfin rentrées chez elles à Dallas, sans encombre, ni pépin de santé, ni disputes, "parce ce qui est bien à 80 ans, disent-elles à CNN, c’est qu’on a largement passé l’âge de se chicaner".

Ellie et Sandy se connaissent depuis près de trente ans. L’une est photographe à la retraite, l’autre professeure de sciences physiques à la retraite, et ce sont les décès de leurs maris respectifs qui les ont rapprochées. À quelques années d’intervalles, toutes les deux ont perdu leurs conjoints et se sont soutenues, épaulées dans l’épreuve au point, à partir de là, de ne plus se quitter. "Et puis en vieillissant, expliquent les deux amies sur leur blog, on s’est dit : est-ce que pour nos 80 ans, on ne ferait pas le tour du monde en 80 jours ?"

C’était il y a quatre ans, elles avaient programmé chaque étape pour 2022, l’année de leurs 80 ans, et puis l’épidémie de Covid a tout arrêté. Tout… sauf elles, puisqu’elles ont juste reporté leur défi d’un an et renommé malicieusement leur blog "81 ans et toujours dans le coup". Leur objectif : en voir le plus possible maintenant, sans attendre, apprendre encore, s’émerveiller ensemble.

Elles y ont mis toutes leurs économies d’octogénaires célibataires, ont privilégié les émotions au confort matériel, autrement dit, pas de grands hôtels, le moins d’avions possible, beaucoup de déplacements en train et en bateau, tout ça raconté dans un carnet de bord sur TikTok qui a conquis des milliers de fans, accrochés par le périple, certes, mais surtout par leur amitié à toute épreuve, l’amitié qui permet de repousser ses limites, qui donne confiance, qui renforce, ce quelque chose qu’on peut tout à fait expérimenter avant 80 ans et sans forcément faire le tour du monde.