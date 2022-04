Changement climatique : l'influence de Sophia Kianni, 20 ans, auprès du secrétaire général de l’ONU

Sophia Kianni vient de fêter ses 20 ans, elle a été nommée en 2020 avec six autres jeunes pour conseiller Antonio Guterres sur les questions climatiques. Et si l’on parle d’elle aujourd’hui, c’est parce qu’en cette semaine où le dernier volet du rapport du Giec vient d’être publié, c’est aussi son travail à elle qui est mis en lumière, un travail sur les mots, pour convaincre. Étudiante à Stanford, l’américano-iranienne Sophia Kianni, du haut de ses 20 ans, s’intéresse au climat depuis des années, précisément à la question de savoir comment agir, et elle défend l’idée que "tout le monde peut devenir activiste climatique".

Young people are leading the way in the fight against the climate crisis - with their ideas, voices & actions.



I'm grateful to my Youth Advisory Group on Climate for an open discussion on how the @UN can better integrate the needs & goals of youth in all our #ClimateAction work. pic.twitter.com/j9MQBeLwzp