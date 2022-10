Avec ses conseils de grand-mère, Barbara Costello un succès fulgurant sur Tik Tok et rappelle l’importance de la transmission

Elle n’est pas la première grand-mère à faire le buzz mais contrairement à d’autres, ça n’est ni en dansant ni en chantant qu’elle affiche 24 millions de vues pour sa dernière vidéo sur Tik Tok. Barbara Costello, 73 ans, dite "Grandma Babs", propose simplement ses astuces de grand-mère pour à peu près tout, et ça cartonne. Dans sa dernière publication, elle explique comment découper correctement des yeux, un nez et une bouche dans une citrouille pour Halloween, c’est-à-dire sans gâcher la courge, ni s’ouvrir la main. Elle conseille par exemple d’ouvrir la citrouille par le bas et non par le haut, d’utiliser un batteur électrique pour sortir toutes les fibres, ou encore d’enduire les ouvertures de vaseline pour empêcher la courge de pourrir. Autant d’astuces sur lesquelles se sont jetées 24 millions de d’internautes.

♬ original sound - everyone’s grandmother @brunchwithbabs Do’s and Don’ts of Pumpkin Carving It is a treasured tradition in our family to carve jack-o-lanterns for Halloween. But with all the yuck and mess, sometimes my kids would quit the project before we even started. Babs’ Do’s and Don’ts for Pumpkin Carving, saves the mess and speeds up carving so you can have the perfect jack-o-lantern with no mess and no fuss. Happy Halloween XO Babs 1. Carve from bottom. That way you have the stem to hold onto and you can easily slip the pumpkin right over a candle or flashlight. 2. Hold pumpkin in your lap to carve. You will have a much steadier pumpkin to cut. 3. Use a red dry erase marker to sketch your design. It erases easily and if you miss a spot, it blends in. 4. Use a hand mixer to clean out your pumpkin. 5. Use cookie cutters and a rubber mallet to carve your design. 6. Cover all cut surfaces with Vaseline to keep the pumpkin moist after carving. Pumpkins should last 1-2 weeks carved! 7. Sprinkle some cinnamon on the inside top of your pumpkin for festive pumpkin spice smell when a candle is lit inside the pumpkin. #pumpkincarving

Barbara Costello est la première surprise. Elle enregistre des vidéos depuis deux ans maintenant, à l’initiative de sa fille qui lui a ouvert un compte, en lui lançant, explique-t-elle au magazine People, "il faut que tu mettes tes astuces sur Tik Tok, tout le monde doit en profiter". Elle a donc commencé avec des conseils cuisine, puis a élargi son périmètre à des conseils rangement, ménage, bricolage. Ses tutoriels vont de "comment nettoyer sa voiture en cinq minutes" à "comment improviser des petits-fours maison pour un apéritif impromptu" en passant par "comment ranger correctement les assiettes dans le lave-vaisselle pour qu’il nettoie vraiment".

Bref, Barbara Costello, qui pendant plus de quarante ans a été professeure en classe primaire, se retrouve à enseigner tout ce qu’on ne transmet pas à l’école, tout ce qui permet de gérer le quotidien, la maison, la vie. "J’ai quatre enfants et huit petits-enfants, confie-t-elle à Insider, je viens d’une famille italo-libanaise, et la transmission dans ces deux cultures, notamment en cuisine, est sacrosainte. Mais je n’aurais jamais pensé en faire quoi que ce soit. En fait, c’est en lisant les commentaires des premières vidéos que j’ai compris que, curieusement, ça apportait de la joie aux gens, une sorte de réconfort." Parce que c’est bien ce que son succès dit en filigrane : Tik Tok ou pas, on a toujours besoin de transmission, de ces moments précieux avec nos ainés, celles et ceux qui ont vécu avant nous.