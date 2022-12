Aux États-Unis, les vidéos d’écologie "positives" de la tiktokeuse Alaina Wood attirent des millions d’internautes

"Ecologie" et "positif", ces deux mots sont rarement mis ensemble, mais pour cette américaine de 25 ans, il est indispensable de les allier si l’on veut convaincre tout le monde d’agir. Alaina Wood habite dans le Tennessee, elle est chercheuse en développement durable et surtout adepte des réseaux sociaux. Des réseaux sur lesquels elle a constaté que les informations relatives au climat, à la biodiversité, sont systématiquement négatives et anxiogènes. Certes, c’est logique, puisque tous les indicateurs nous disent qu’on va droit dans le mur mais ça ne doit pas être un frein. Or c’est précisément l’effet que l’on ressent quand on voit passer trop de constats négatifs. "J’ai remarqué ça pendant la pandémie de Covid 19, dit-elle au magazine The Verge, quand je me suis inscrite sur TikTok, il y avait beaucoup de vidéos culpabilisantes et c’est ça que j’ai voulu changer."

Avec son compte, intitulé Garbage Queen, "la reine des ordures", allusion à sa passion pour la méthode zéro déchet, elle a donc commencé à faire de très courtes vidéos pour donner des idées de gestes, efficaces et gratifiants. Par exemple, sur le sujet très sensible de la voiture, elle explique que malgré sa volonté d’émettre le moins de gaz à effet de serre possible dans sa vie quotidienne, elle ne peut pas se passer de sa voiture, qu’il n’y a pas de transport en commun dans son petit coin du Tennessee et qu’à 25 ans elle ne peut évidemment pas s’acheter de véhicule électrique... mais qu’elle a une solution : changer sa façon de conduire. Elle accélère moins brutalement, pour éviter de freiner tout aussi brutalement derrière, elle essaye de maintenir une vitesse stable, de rouler détendue, sous la limite autorisée et que, non seulement ça pollue moins mais logiquement ça consomme moins et donc elle a vu son budget carburant baisser.

Les États et les entreprises doivent agir, pas seulement les citoyens

Une fois par semaine, Alaina Wood traque les informations positives, un animal en voie d’extinction qui revient dans une zone particulière, ou simplement des astuces pour manger mieux, moins cher. Mais elle prévient : il y a nous, individus, citoyens, mais les Etats et les entreprises sont des leviers indispensables au changement. "Il faut qu’ils agissent, dit-elle, pour qu’on aille plus vite, plus loin." Un discours qui a conquis plus de neuf millions d’internautes et qui prouve bien que ce qui est punitif, ce n’est pas l’écologie, c’est de ne rien faire.