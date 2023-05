Au Nigéria, l’activiste écolo Jonathan Olanlokun se transforme en Spiderman pour ramasser les déchets dans les rues

Pour attirer l’attention sur sa cause, il ne jette pas de la soupe sur des tableaux, il ne bloque pas non plus des ponts ou des routes, deux méthodes qui par ailleurs marchent très bien pour faire la une, mais Jonathan Olanlokun, un Nigérian d’une trentaine d’années, a choisi une autre méthode : il se déguise en Spiderman. Il habite Osogbo, capitale de l'État d'Osun dans l’ouest du Nigéria, et régulièrement il organise des collectes de déchets dans les rues dans un costume de l’homme-araignée, masque intégral compris. Et l’effet est immédiat. On le filme, on le photographie, on l’encourage, et surtout on lui demande pourquoi il fait ça, et c’est précisément le but recherché avec ce costume.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jonathan Olakunle Olanlokun (@joni_the_change_agent)

Celui qui est surnommé "le Spiderman écolo" veut lancer des conversations sur l’épineux problème de la production de déchets, sur l’addiction de nos sociétés au plastique, au jetable, à l’idée qu'une fois jeté, les déchets ne nous concerneraient plus. Or rien ne disparaît. Tout reste, s’accumule, pollue la terre, l’eau, contamine les animaux et cela nous concerne donc au premier chef. C’est ce que répète Jonathan Olanlokun à tous ceux qui viennent le voir, chiffres à l’appui. D’après l’ONU, plus de deux milliards de tonnes de déchets solides, c’est à dire non dégradables, sont produits chaque année dans le monde.

Il ne s’agit donc pas simplement de bien jeter son petit papier à la poubelle. Il s’agit de changer radicalement notre façon de produire et consommer. D’où le déguisement de Spiderman, "parce qu’avant, dit-il sur Instagram, quand j’organisais des ramassages de déchets dans la rue, cela n’intéressait personne, on ne prenait pas le sujet au sérieux, et puis j’ai essayé avec ce costume, pour choquer, attirer le regard, et maintenant ça marche, on écoute, on me pose des questions, et les gens s’intéresse à cette problématique."

Et pas seulement les gens. Les médias s’arrachent l’histoire du Spiderman écolo et il a droit à son portrait partout, dans les journaux nigérians, à la télé camerounaise, sur la BBC en Angleterre, ou encore via l’agence américaine Associated Press. Désormais, il est même invité dans les écoles pour parler aux élèves de l’importance de réduire la production de déchets et les convaincre qu’ils peuvent tous être des agents du changement, des modèles, des héros.