L'étonnant défi d'un YouTubeur qui a traversé le Pays de Galles en quatre jours en marchant... tout droit

C’est un défi complètement loufoque, absurde. C'est d'ailleurs comme ça qu’il le présente lui-même : Tom Davies, YouTuber britannique de 32 ans, a décidé de traverser le Pays de Galles à pied en marchant… tout droit. Pas en suivant des chemins, ni des sentiers, non, tout droit, intégralement. Il a tracé une ligne droite sur la carte pour relier la ville de Craignant, en Angleterre, à celle de Tal-y-bont sur la côte galloise.

Et grâce à son GPS qui lui a indiqué sa position exacte en permanence, il a suivi ce trait, cette ligne virtuelle, ne s’autorisant qu’une vingtaine de mètres d’écart.

Quatre tentatives

Autant ce genre de déplacement est tout à fait logique à vol d’oiseau, autant au sol, c’est complètement contre-intuitif et infaisable. Ça l’est tellement que Tom Davies a dû s’y reprendre à quatre fois pour relever ce défi qu’il s’est lancé il y a quatre ans, en 2019.

Trois fois, il a tenté de parcourir les 67 kilomètres de sa ligne droite, trois fois, il a abandonné, soit parce qu’il s’est perdu, soit parce que son GPS a lâché, soit parce qu’il est tombé malade. Mais en 2023, il a repris son sac à dos, et surtout sa caméra pour permettre à ses 1,2 millions d’abonnés de le suivre.

Sur ses vidéos, on le voit traverser des rivières sans pont, des pâtures entourées de barbelés, des forêt de sapins non défrichées avec des ronces partout, des marécages plus ou moins profonds, franchir des montagnes aussi et découvrir enfin combien la lande galloise est magnifique, idyllique. Tom Davies n’a pas seulement parcouru 67 kilomètres en quatre jours, il est passé dans des endroits où clairement aucun humain n’a posé un pied depuis des lustres. Et c’était le but.

Alors que tant de lieux ont déjà été visités, que faire le tour du monde est à la portée de n’importe quel vol low-cost, Tom Davies propose de s’émerveiller autrement, de se créer des souvenirs autrement, pas forcément en suivant bêtement une ligne droite, ça, c’était pour son défi, mais en tout cas sur terre et pas en avion, autour de soi et pas à l’autre bout de la planète. De quoi rappeler à ceux qui cherchent l’aventure, qu’elle est là, derrière la porte, et qu’il suffit de se lancer.