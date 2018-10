L'auto. Un SUV aux allures de coupé chez Audi et un petit SUV urbain chez Volkswagen

Un SUV sportif taillé pour l'aventure. (AUDI pour FRANCE INFO)

Après le Maserati Levante, l’année dernière, et alors que Rolls Royce vient de présenter son premier SUV, le Cullinan, voilà que le constructeur allemand commercialise son Q8. Un SUV aux allures de coupé peut-être moins spacieux que son prédécesseur le Q7, mais incontestablement plus sportif et surtout plus impressionnant.

L'Audi Q8, une imposante calandre Singleframe octogonale. (AUDI pour FRANCE INFO)

Le Q8, véritable porte-étendard de la gamme SUV chez Audi

Pour Fayçal Elasri, le responsable communication d’Audi France, ce Q8, équipé des dernières technologies et du savoir-faire de la marque, constitue à lui seul le porte-étendard de la gamme SUV, et plus largement, d’Audi. Assemblé à Bratislava, en Slovaquie, ce nouveau fleuron de la marque aux anneaux se veut le rival des BMW X6, Mercedes GLE coupé et autres Range Rover Sport.

Un véhicule sportif et tout terrain permettant de sévader. (SERGE MARTIN FRANCE INFO)

Un coupé SUV quasiment autonome

Si l’on ne peut pas encore, à proprement parler, qualifier ce Q8 de véhicule autonome, il s’en rapproche terriblement. Pas moins de 39 aides à la conduite et autres systèmes d’assistance le composent. Ajoutons à cela un écran supérieur de 10,1 pouces servant à contrôler le système "d’infotainement" et de navigation, sans oublier un écran inférieur de 8,6 pouces permettant au conducteur de gérer le chauffage, la ventilation et la climatisation. Le tout doté d’un concept MMI touch response faisant que ce véhicule est à même de vous "obéir" au doigt, à l’œil et à la voix…

Un SUV taillé pour les loisirs et l'évasion. (AUDI pour FRANCE INFO)

Des motorisations impressionnantes appuyées par un système hybride

Equipé, pour son lancement, d’un V6 Turbo Diesel de 286ch (le diesel représentant encore 90% du volume de ce segment selon les responsables de la marque), cet Audi Q8 devrait se voir proposer, dès le début de l’année prochaine, d’un deuxième V6 Diesel, mais de "seulement" 231ch et d’une version dotée du V6 biturbo essence de 340ch.À noter au passage que ce tout nouveau SUV se voit appuyer également par un moteur doté d’une hybridation légère en 48 volts jouant sur la consommation.

Une planche de bord des plus modernes et des plus complètes. (AUDI pour FRANCE INFO)

Confort, insonorisation et design avant-gardiste

Difficile de ne pas évoquer sa transmission intégrale des plus abouties, sa suspension automatique des plus appréciables sans oublier des roues directrices arrières on ne peut plus efficace. Rien à redire, et je ne vous surprendrai pas, sur son confort, son insonorisation, son jeu de lumières intérieur sans oublier sa planche de bord des plus modernes qui a tout pour reléguer au rang de "vestige" celle de son grand frère, le Q7.

Un Q8 doté de 4 vraies places et une 5eme plus symbolique. (AUDI pour FRANCE INFO)

Certes, ce Q8 perd deux places par rapport à ce Q7, n’offrant plus que 4 véritables places et une cinquième, symbolique… Perte également de la contenance au niveau du coffre qui passe, quand même, à 605 litres, 1755 litres les sièges arrières abaissés. En revanche, il ne perd rien au niveau prix, démarrant pour ses 12 coloris, au prix de 78 300 euros, montant auquel il ne faudra pas oublier de rajouter un malus environnemental de 6 800 euros.

L'arrivée du T-Cross, petit SUV urbain de Volkswagen, est prévue pour le printemps prochain. (SERGE MARTIN FRANCE INFO)

Et bientôt un petit SUV urbain chez Volkswagen

Difficile de ne pas évoquer, à la commercialisation de ce Q8, l’un des plus luxueux et puissant SUV de la famille, l’arrivée prochaine d’un tout nouveau SUV, urbain et compact. C’est en avant-première mondiale se déroulant conjointement à Amsterdam pour l’Europe, et Shanghai pour l’Asie, qu’a été dévoilé cette semaine le T-Cross de Volkswagen.

Un petit SUV urbain qui se déclinera en plusieurs coloris. (SERGE MARTIN FRANCE INFO)

Un petit SUV urbain fortement inspiré, au niveau du design, du Tiguan ou bien encore du Touareg, et que l’on verra arriver dans les concessions au printemps prochain.