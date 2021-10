Plantfit, un service gratuit pour planter sans se planter

Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

Jardin Isabelle Morand Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

Plantfit, c'est un nouveau service gratuit destiné à aider, conseiller tous les jardiniers apprentis ou experts. Il a été développé par le site Promesse de fleurs, à la suite d’un constat tout simple : les conseillers téléphoniques posent toujours les mêmes questions aux clients : "Où habitez-vous ?", "Quel est votre climat ?", "Votre jardin est-il au soleil où l’ombre ?", "Quelle est la nature de votre terre ?", "Êtes-vous un jardinier débutant ou confirmé ?"

Aurélien Davroux (chef de projet) et Pascal Griot (directeur de Promesse de fleurs). (ISABELLE MORAND / PROMESSE DE FLEURS / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Des conseils pour bien choisir ses plantes

Il a fallu cinq ans au site pour mettre au point un algorithme dont "le but n’est pas de remplacer les conseillers mais de permettre à chacun de bien choisir ses plantes", explique Pascal Griot, le créateur de Plantfit.

"Il faut permettre aux jardiniers internautes de monter en compétences pour moins rater leurs plantations. On sait qu’une plante sur 10 meurt dans les semaines ou les moins qui suivent sa plantation. C’est dommage d’un point de vue écolo et puis, tout simplement, ça coûte des sous !

Il faut aider les clients à bien planter. Les gens ont envie de planter mais n’ont pas forcément les compétences. La culture jardinage est beaucoup plus faible qu’il y a quelques dizaines d’années. Plantfit, c’est l’équivalent d’un conseil qui était donné par une grand-mère, par exemple..."

"De moins en moins de ruraux, de plus en plus d'urbains... La transmission des savoirs n'a pas eu lieu depuis trois générations." Pascal Griot à franceinfo

Non, cette plante ne poussera pas sur une terrasse exposée au nord... (ISABELLE MORAND / PROMESSE DE FLEURS / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Tous les critères comptent !

Pour utiliser ce service gratuit, vous devez créer un compte, répondre aux quelques questions posées, et notamment renseigner votre code postal. Cette donnée permet de connaître la station météo la plus proche de chez vous, et donc de déterminer avec précision votre zone climatique.

Puis vous indiquez l’exposition de votre jardin, la fréquence à laquelle vous vous en occupez. Autre élément déterminant : la nature de votre sol. Et pour cela, il y a un truc assez facile à faire, explique le chef de projet, Aurélien Davroux :

"On propose plusieurs tests, en particulier le test du boudin pour connaître la nature de sa terre. Roulez un peu de terre entre vos mains. Si cela forme un boudin ferme, collant, compact, votre terre est plutôt argileuse ; si ça s’effrite un petit peu, votre sol est limoneux. Si la terre tombe carrément en poussière, vous avez un sol qualifié de sablonneux."

Y'a plus qu'à planter...

Quand vous avez répondu à toutes les questions, Plantfit vous livre un petit résumé de votre jardin. Il ne vous reste plus alors qu’à commencer à imaginer et créer vos massifs ou vos plantations en terrasse, en naviguant parmi les plantes dans une base qui compte plus de 15 000 références. Le service est disponible sur promessedefleurs.com