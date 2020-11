Jardin. "Teropaïpaï", un nouveau jeu de société 100% jardin

Une bonne idée de cadeau pour les amateurs de jardinage. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Teropaïpaï, c’est le nom d'un nouveau jeu de société destiné à tous les jardiniers, les débutants comme les experts. On joue avec des cartes. On répond à des questions sur le jardinage, le potager, les bonnes plantes à associer.

La passion du jardinage et du jeu

Pourquoi ce nom de Teropaïpaï ? Tout simplement car pour faire du potager au naturel ou en permaculture, il faut de la terre, de l’eau et du paillage. Et plus on paille, plus le sol est protégé de la chaleur, du gel, et des intempéries.

À l’origine de Teropaïpaï, quatre trentenaires, Gaël, Hugo, Daniel et Théo qui habitent à Nantes, Toulouse et Karlsruhe en Allemagne. Réunis par la passion du jardinage, ils ont inventé ce jeu de société.

Hugo, Gaël, Daniel et Théo, les 4 créateurs du jeu et de l'entreprise Dr. Jonquille et Mr. Ail.

Devenir le meilleur jardinier

Chacune des 330 cartes du jeu, est une occasion d’apprendre en s’amusant. Mais comment joue t-on ? Quel est le but du jeu ? Les réponses de Gaël Brelet, co-inventeur :

"Il se joue de 2 à 8 joueurs, à partir de 10 ans. Une partie dure environ 40 minutes. Le but ? Être le meilleur jardinier grâce à des cartes plantes et des cartes missions. Lors d'une partie, certains évènements peuvent intervenir : le gel, la canicule ou des invasions d'insectes. Il est donc très important de bien associer ses plantes, dès le début. Autre élément : certains joueurs jardiniers peuvent être des alliés... ou des adversaires. Ils peuvent vous bloquer dans votre progression grâce à certaines cartes."

Financement participatif

Teropaïpaï est actuellement présent sur la plateforme de financement participatif ulule.com. Le jeu est précommandable pour 31,90 euros, frais de livraison inclus. Des livraisons prévues à partir du 14 décembre pour pouvoir jouer en famille pendant les fêtes.

Les cartes sont fabriquées en France sur du papier PEFC, issu de forêts gérées durablement. J’aime bien les jeux de société et le jardin, alors j’ai voulu tester mes connaissances avec Gaël…

Test de connaissance !

Où a été créé le premier jardin botanique de France ?

- Réponse A : Paris

- Réponse B : Strasbourg

- Réponse C : Montpellier

La bonne réponse, c'est la C. Le jardin botanique de Montpellier a été créé en 1593 par Pierre Richer de Belleval.

Dr. Jonquille & Mr. Ail

Gaël, Hugo, Daniel et Théo ont également créé un site et une application gratuite vraiment sympas. Son nom ? Dr. Jonquille et Mr. Ail. Vous y trouverez des kits de jardinage, des conseils mais aussi une centaine de variétés de graines à faire pousser au jardin ou pot.