Jardin. L’Heptacodium, un arbuste pour les abeilles

Si vous voulez attirer les abeilles dans votre jardin, plantez cet arbuste. Cours express de grec ancien : "hepta" signifie 7 et "codeia", les têtes. Heptacodium, ça veut donc dire 7 têtes. En Chine, d’où cet arbuste est originaire, on l’appelle d’ailleurs le Sept fleurs du Zhejiang...

Trouvé, oublié puis redécouvert

Cet arbuste ou petit arbre, que l’on trouve facilement aujourd’hui, a traversé le XXe siècle d’une drôle de façon. Il a été découvert en 1906, mais il n’a pas été introduit ni en Europe, ni aux États-Unis. On a conservé sa trace dans un herbier, et il a fallu attendre 1980 pour sa redécouverte à l’est de la Chine par une équipe de chasseurs de plantes sino-américaine.



Depuis, l’Heptacodium fait le bonheur de tous ceux qui veulent attirer les abeilles, surtout en fin d’été. C’est l’un des arbustes préférés de Sylvain Mabon, qui le cultive dans ses pépinières 'Indigènes' : "Sa floraison se manifeste plutôt en fin d’été ou au début de l’automne. Les fleurs blanches sont très parfumées. Elles sont extrêmement mellifères. Une aubaine pour les abeilles qui n’ont plus grand chose à se mettre sous la dent, à cette époque de l’année. Elles sont ravies de trouver son nectar avant l’hiver."



Un arbuste tout-terrain

L’Heptacodium est un arbuste très rustique ; il peut supporter des températures inférieures à -20°C, à partir du moment où le sol n’est pas gorgé d’eau. Ses autres atouts ? Son feuillage, qui adopte une belle teinte rouge en automne et son écorce claire qui devient de plus en plus belle au fil des années.

On peut aussi le planter dans n’importe quel type de sol. Enfin, il peut être considéré comme une plante d’avenir, comme l’explique Sylvain Mabon :

"Il faut l’arroser la première année. Mais la tolérance à la sécheresse est vraiment excellente sur l'Heptacodium. C'est une plante qui va supporter une sécheresse assez importante dès la première année passée."

Sylvain Mabon, pépiniériste en Bretagne. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Abeilles et papillons

Du côté des utilisations de l’Heptacodium, évitez la culture en pot ou alors prévoyez un très grand pot. La plantation en haies n’est pas à conseiller non plus, car son port un peu lâche et sa jolie silhouette passeront alors inaperçus.



Mieux vaut l’installer tout seul, en isolé, à un endroit où vous pourrez observer à loisir le ballet des abeilles et de plusieurs espèces de papillons…

Merci à Sylvain Mabon. Ses Pépinières Indigènes sont installées à Plomelin dans le Finistère.