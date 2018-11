Jardin. Le lis crapaud, une belle plante vivace pour l'ombre

Le tricyrtis ou lis crapaud, à planter maintenant pour une floraison automnale l'an prochain. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

On ne sait pas trop qui a eu l’idée saugrenue de surnommer ainsi cette plante. Les crapauds, c’est pas bien beau sauf quand ils se transforment en princes charmants mais ça, c’est une autre histoire...

Un air d'orchidée

Le Tricyrtis, c’est le nom latin du lis crapaud, est tout sauf moche. Ses fleurs sont même surprenantes et elles ont séduit Aurélie Van de Sande, de la pépinière bretonne Vert'Tige :

"Ce sont des fleurs assez spéciales, souvent les gens pensent à des orchidées. Ce sont des fleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Elles sont vraiment particulières. Elles sont souvent très colorées, tachetées. Elles ont des couleurs assez surprenantes, ça peut aller du blanc au bleu, au jaune..."

Aurélie et Maxime Van de Sande, producteurs de plantes d'ombre et de mi-ombre en Bretagne. (DIMITRI KALIORIS / ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)



Floraison automnale

Originaires de Chine et du Japon, tous les tricyrtis se plantent à l’ombre ou à mi-ombre, dans un terrain frais et léger. Ils détestent le soleil, les sols lourds et compacts. Certains sont des rase-mottes, pas plus de 10 cm de haut. D’autres peuvent mesurer plus d’un mètre.

La floraison démarre en août et s'achève en octobre. Ils assurent donc le spectacle en arrière-saison, et leur feuillage est également intéressant, comme le souligne Aurélie : "Dans les feuillages, il y a beaucoup de différences. Certains ont des feuillages unis, verts, certains ont des feuilles panachées, certains sont tachetés au printemps surtout."

Sus aux limaces !

Au printemps, soyez attentifs aux limaces et aux escargots. Les jeunes feuilles de lis crapaud figurent à leur menu. Si vous n’avez pas envie de vous lancer dans une traque nocturne à la lampe frontale ou de disperser des granulés qui font mourir ces bestioles, voici mon conseil : disposez autour de vos tricyrtis un paillage de brisures d’ardoises. C’est coupant, je peux vous assurer que les limaces n’apprécient pas…

Merci à Aurélie Van de Sande, spécialiste des plantes d'ombre et de mi-ombre. La pépinière Vert'Tige est installée à Louargat, dans les Côtes d'Armor.

Prix Saint-Fiacre 2018 (RADIO FRANCE)

"Mon jardin en hiver", prix Saint Fiacre 2018

Dans un autre domaine, le Prix Saint Fiacre, qui récompense chaque année un ouvrage sur le thème du jardin, a été remis cette semaine. La lauréate se nomme Snezana Gerbault. Son livre Mon jardin en hiver vous fera oublier le froid et vous donnera des idées pour embellir votre jardin à la mauvaise saison. Une bonne idée de cadeau de Noël pour les jardiniers.

Sur l'agenda ce dimanche

Festi jardin, nature et plantes, à Pibrac (Haute-Garonne). 70 exposants parmi lesquels des associations de défense de la biodiversité animale et végétale. Et service brouette pour les emplettes !

Jusqu'au 29 novembre : "De Candolle, la botanique pour passion", à la Société nationale d'horticulture de France (75007 Paris).

Une exposition remarquable qui rend hommage à Augustin Pyramus de Candolle, botaniste éminent du XIXè siècle. L'occasion également d'admirer des planches botaniques signées Pierre-Joseph Redouté réalisées pour l'ouvrage "Plantarium Historia Succulentarum" écrit par De Candolle.