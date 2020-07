Jardin. La coccinelle, meilleure ennemie des pucerons

Nos amies les coccinelles, de magnifiques insectes à protéger absolument (EPA / MAXPPP)

La coccinelle est l’insecte préféré des enfants et des jardiniers. Les plus petits adorent l’observer. Les plus grands peuvent compter sur elle pour se gaver des pucerons présents ici et là, sur les plantes, et notamment sur les rosiers.

Des pucerons matin, midi et soir !

Au menu des coccinelles et de leurs larves, le puceron est servi en entrée, en plat et en dessert. Pendant leur développement, les larves sont capables d’engloutir

9 000 pucerons. Devenues adultes, les coccinelles ne changent pas de régime alimentaire et elles continuent de se faire des casse-croûtes aux pucerons.

Cet insecte est donc très précieux en lutte biologique. Olivier Galéa est pépiniériste en Bretagne (Sous un arbre perché), et fan inconditionnel des coccinelles :

"C’est un auxiliaire vraiment très utile au jardin. Le paradoxe ? Si on veut avoir des coccinelles au jardin, il faut accepter d’avoir quelques plantes infestées de pucerons. Ces plantes vont servir de réserve aux coccinelles adultes et leurs futures larves. Certaines plantes attirent plus les pucerons que d'autres. C'est le cas des fèves au potager.

Au jardin d'ornement, les pucerons s'installent volontiers sur les rosiers et les capucines. Pour éviter que les pucerons pullulent dans votre jardin, installez dans un coin des capucines. Les coccinelles et leurs larves iront s'y régaler."

Pour aider les coccinelles à passer l'hiver, vous pouvez installer ce type d'abri spécifique. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Un accouplement acrobatique

La coccinelle est capable de vivre deux à trois ans. Elle passe l’hiver dans des tas de bois, sous des feuilles mortes ou dans des hôtels à insectes.

Les coccinelles se reproduisent dès que la température atteint 15 ou 16°C. L’accouplement n’est pas franchement une partie de plaisir pour le mâle qui doit trouver où et comment s’accrocher sur le dos tout lisse de la femelle. Les réjouissances se terminent parfois par de belles glissades et de grosses chutes !

Les femelles pondent ensuite leurs œufs juste à côté d’une colonie de pucerons. Une sorte d’open bar pour les larves. Au bout de trois semaines, la larve passe à l’état de nymphe. Elle met huit jours à se transformer en coccinelle adulte.

La coccinelle est capable de thanatose : quand elle sent un danger, elle fait la morte ! (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Des dizaines d'espèces indigènes

La coccinelle la plus courante chez nous porte sept points noirs sur une carapace rouge. Le nombre de points n’est donc pas du tout un indicateur de l’âge de l’insecte, rappelle Olivier :

"Quand j’étais petit, je voyais de nombreuses coccinelles dans le jardin, certaines avec deux points, d'autres 6 ou 8 points ; je pensais alors que c’était dû à l’âge de la coccinelle. En fait, il y a des dizaines d’espèces différentes de coccinelles que l'on peut identifier en fonction du nombre de points et de leur couleur. Il en existe des rouges, des jaunes, avec des multitudes de dessins et de points différents."

Si vous n’avez pas de coccinelles chez vous, il est possible d’en acheter par correspondance ou d’en commander en jardinerie. Vous pouvez recevoir des individus adultes, mais aussi des œufs et des larves.

Légendes et superstitions

À vous d'y croire... ou pas, mais :

- Si une coccinelle se pose sur vous, puis sur l’élu(e) de votre cœur, c’est signe de mariage imminent.

- Si une coccinelle se pose sur vous, comptez ses points, c’est autant de mois de bonheur à venir.

- Si une coccinelle se pose sur vous, et que vous avez le temps de compter jusqu’à 22, c’est signe que vous serez heureuse ou heureux.