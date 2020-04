Jardin. Comment semer des capucines

Les capucines fleurissent de mai aux gelées. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

La capucine est un des semis les plus simples à réaliser par les enfants. Les graines se trouvent très facilement et les capucines poussent aussi bien dans la terre du jardin que dans un pot sur une terrasse ou un rebord de fenêtre.

Dans un pot ou une boite de conserve

Si vous n’avez pas de pot, pas de souci. La capucine peut être semée dans une grosse boite de conserve que vous allez recycler. Une seule chose à faire : percer le fond de la boite avec une perceuse, ou tout simplement avec un clou et un marteau. Ces trous vont permettre à l’eau d’arrosage de s’évacuer.

Une graine, ça suffit !

Pour réaliser ce semis, voici les conseils de Stéphane Marie. Durant cette période de confinement, le présentateur de "Silence, ça pousse", sur France 5, délivre des conseils de jardinage, tous les jours sur la page Facebook de son émission :

"Ce sont des plantes qui germent très facilement. Une graine, ça suffit. Au pire, si la graine n'a pas germé au bout de 10 jours, on recommence. On sème une autre graine ! Pour faire pousser des capucines sur un balcon ou un rebord de fenêtre, je vous conseille les variétés 'Tom Pouce'. Leur développement est moindre et les couleurs sont ravissantes. Au bout de 10 jours, votre enfant pourra assister à la naissance des feuilles. Ça va vite et c'est épatant pour les gamins."



Au potager ou en pot sur un balcon, les capucines sont des attrape-pucerons très efficaces. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Un attrape-pucerons !

Pour savoir si la capucine a besoin d’être arrosée, il suffit de faire le "test du doigt mouillé". On plonge la première phalange de l’index dans le pot. Si la terre est sèche, on arrose, sinon on teste à nouveau le lendemain.

Dans les choses importantes à savoir : la capucine attire tous les pucerons du coin. Pour cette raison d'ailleurs, on les installe d’ailleurs souvent au potager. Les pucerons viennent s’y agglutiner et fichent la paix aux autres plantes.

Si une tige est pleine de pucerons, on peut la couper, d’autres repousseront bientôt.

Une très longue floraison

Stéphanie Marie adore les capucines pour une autre raison : elles fleurissent pendant 5 à 6 mois :

"Elles vont commencer à fleurir au mois de mai, et ne s'arrêtent qu'aux premières gelées. C’est généreux, ça fleurit tout le temps si la plante est installée à mi-ombre. En effet, la seule chose qu'elle n'aime pas, c'est le plein soleil, l'été, à longueur d'après-midi."



La recette des câpres de capucines

Les fleurs de capucines peuvent être utilisées pour décorer les plats, mais ce sont également des fleurs comestibles. Leur saveur poivrée accompagne bien les salades de l’été.

Après floraison, vous pouvez récupérer les graines toutes vertes pour les transformer en câpres, c’est délicieux.

Ingrédients :

Pour réaliser des câpres de capucines : une poignée de graines bien vertes, du gros sel, de l'estragon ou d'autres herbes aromatiques, du vinaigre blanc.

Comment faire ?

Passez les graines sous l'eau. Essuyez-les avec un torchon avant de les déposer dans un récipient et de les couvrir de gros sel pendant 24 heures. Le lendemain, nettoyez les câpres avec un torchon pour les débarrasser du gros sel. Déposez les graines dans un bocal avec de l'estragon, une gousse d'ail, du poivre (vous pouvez ajouter du thym et du laurier). Couvrez le tout de vinaigre blanc bouillant. Fermez le bocal. Attendez entre 6 et 8 semaines avant de déguster.