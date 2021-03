Jardin. Des assortiments potagers adaptés à votre climat ou à votre niveau de jardinage

Si vous débutez au potager, les assortiments vont vous faciliter la tâche. (ISABELLE MORAND / DR / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Vous faites peut-être partie des nombreux Français qui se sont lancés dans le potager à l’occasion des confinements. Ou vous faites peut-être partie des Français qui vont sauter le pas cette année ? Bravo ! Mais comment vous y retrouvez dans les catalogues de graines ?

Trouver des variétés de légumes bien adaptées

Comment choisir entre des dizaines de variétés de tomates, de courges, d’aubergines, de poivrons, de piments ? Quelle courgette semer en fonction de son usage en cuisine ? Quel haricot vert se récolte plus ou moins tôt dans la saison ?

La Ferme de Sainte-Marthe qui produit toutes ses graines en bio en Anjou a eu une bonne idée : proposer des assortiments adaptés à vos besoins, ou à votre niveau de jardinage.

"Nous sommes partis sur des assortiments liés aux climats et aux régions. On ne cultive pas les mêmes variétés dans un potager à la montagne, un potager en Bretagne ou dans le Midi", explique Arnaud Darsonval, le co-directeur de l'entreprise. Nous avons aussi créé des assortiments autour des calendriers, en fonction de la saison ou du mois. Nous avons enfin travaillé des assortiments sur la facilité de tel ou tel légume. Certains sont destinés aux nouveaux jardiniers, d'autres à des jardiniers plus expérimentés avec des variétés plus délicates à cultiver."

"Les sachets comportent à leur dos des conseils. Et les clients peuvent aller plus loin en allant sur notre site internet. L'intérêt, c'est de bien comprendre quels légumes vont bien se comporter dans telle région. Le but, c'est que les jardiniers puissent ensuite faire leurs assortiments tous seuls."

Suivez bien les instructions présentes sur les sachets pour semer vos graines de tomates, de haricots, de pois ou d'herbes aromatiques. (ISABELLE MORAND / DR / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Des noms très parlants...

Il existe aussi un moyen tout simple de savoir si telle ou telle variété est adaptée à votre région. Voici une petite liste de légumes dont le nom parle d'eux-mêmes : carotte de Colmar, aubergine de Valence, poivron Petit Marseillais, piment de la Bresse, mâche verte de Cambrai, poireau monstrueux d’Elbœuf, melon petit gris de Rennes, courge Sucrine du Berry, chou-fleur tardif d'Angers, navet d'Auvergne, courgette ronde de Nice...

Tous ces noms de variétés donnent déjà de bonnes indications sur leur adaptabilité à votre terroir.

Arnaud Darsonval, co-directeur de la Ferme de Sainte-Marthe. (ISABELLE MORAND / DR / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Que semer sur un balcon ?

Si vous cultivez sur une terrasse ou un balcon, il existe des légumes mieux adaptés que d’autres. Les légumes ne seront pas plus petits, mais il faut choisir des variétés à végétation plus compacte, moins encombrante que dans un potager de jardin : "Des variétés plus petites en végétation ne feront pas trop d'ombre à vos autres plantation. Il existe, par exemple, des tomates comme la 'Maja' qui va faire des très beaux fruits, tout en ne dépassant pas 60 cm de haut."



Pensez aussi à semer des "radis de 18 jours". Ils poussent même en jardinière. C'est un semis quasi inratable. Et les enfants adorent, car ils peuvent observer la levée, la pousse, et les récolter rapidement. N'oubliez pas de les arroser sinon ils seront piquants !

Les "présemés", une bonne idée

Si vous avez peur d’avoir la main trop légère ou trop lourde en semant, n’hésitez pas à utiliser ce que l’on appelle les "présemés". Ce sont des graines intégrées dans des fibres bio dégradables. Les graines sont réparties de façon à bien pousser.

Ces rubans, disques ou tapis sont vraiment pratiques pour les débutants. Vous pouvez ainsi semer sans souci des fleurs, des plantes aromatiques, de la laitue, de la roquette, du mesclun, des radis, des carottes...