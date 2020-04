Jardin. Comment cultiver un carré potager

Vous avez envie d’un petit potager mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre, par quoi commencer, et peur de faire des erreurs ? Détendez-vous, tout le monde fait des bêtises, même les experts. Et il est même conseillé de faire des erreurs, c'est comme ça qu’on apprend !

Le carré idéal

Pour commencer, ne vous fixez pas d’objectif irréaliste, du genre : "Je vais cultiver des légumes pour nourrir toute ma famille toute l’année". Là, si vous débutez, c’est la gamelle assurée ! Mieux vaut voir, semer, planter petit, et réussir.

Semez ou plantez vos légumes et plantes aromatiques dans un carré potager. Dimension idéale : 1,2 m x 1,2 m. Cette surface, vous allez la cultiver en petits carrés de 40 cm x 40 cm. Il existe des modèles hors-sol adaptés à la culture sur une terrasse ou un balcon.

Dans le potager en carrés de Jean-Luc Féat. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Fabrication maison

Au jardin, il vous suffit de planches, de clous, d’un marteau et de tasseaux comme nous l’explique Jean-Luc Féat, qui jardine dans le Gâtinais : "J'ai utilisé du pin Douglas, mais n'importe quel bois peut faire l'affaire, et cela ne coûte pas grand-chose. J'ai scié les planches, les ai clouées aux angles avant de renforcer ces angles avec des tasseaux. J'ai laissé les tasseaux dépasser un peu, ils font office de petits piquets et fixent bien la structure au sol. Ensuite, j'ai rempli la structure de terre."

Si vous utilisez du pin Douglas, le carré peut tenir une dizaine d'années.

Semer et planter ni trop, ni trop peu

Dans votre petit potager, vous pouvez semer ou planter nombre de légumes et de plantes aromatiques. Dans un carré, vous pouvez semer des haricots, dans un autre des radis, ou en consacrer deux aux plants de salades.

Si vous plantez tomates, aubergines et courgettes, c’est un plan seulement par carré, car ces légumes ont besoin de place. Bon à savoir : un ou deux plants de courgettes suffisent largement pour une famille de 4 personnes.

Au milieu du carré, vous pouvez aussi bricoler une structure verticale avec des cannes de bambou ou un peu de fer à béton, les cornichons adoreront y grimper.

Enfin, et je sais que ça va faire hurler les puristes mais cette année, dans mon carré potager, j’ai fait comme Jean-Luc, j’ai planté et semé comme bon me semblait : "Au début, on faisait des plans en pensant qu’il fallait être méthodique et suivre une certaine orthodoxie par rapport aux plantations, mais je me suis aperçu qu’on peut tout mélanger, les plantes elles se débrouillent toujours !"

Arrosez à la pomme permet de ne pas chambouler les semis. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Nos conseils pour bien arroser

Arrosez vos plants potagers au pied. Si vous aspergez le feuillage, vous risquez de voir apparaître des maladies.

N’oubliez pas d’arroser régulièrement les semis, en pluie fine pour ne pas chambouler les graines. Et, si les graines ne lèvent pas (ça arrive !), recommencez le semis. Courage, c’est le métier de jardinier qui rentre...