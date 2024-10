"Notre histoire de France" : Tomer Sisley voyage dans le temps pour France 2

"J'avais vraiment la sensation d'être plongé dans l'époque", indique Tomer Sisley, qui délaisse son costume de comédien, met le Perfecto et devient conteur dans le nouveau programme historique pour toute la famille, de France 2, "Notre histoire de France". Les deux premiers épisodes de ce documentaire fiction découpé en six épisodes seront diffusés mardi 8 octobre à 21h05. Celui que l'on connaît en superhéros au cinéma, Largo Winch, ou en légiste loufoque dans la série Balthazar sur TF1 nous fait découvrir des moments clés de notre histoire, comme Vercingétorix contre César et Clovis le premier roi chrétien.

"Je deviens une sorte de passeur d'histoires, une sorte de voyageur dans le temps et j'emmène le public avec moi pour découvrir des moments qui concernent des personnages emblématiques qui ont contribué à façonner la société dans laquelle on vit aujourd'hui", explique-t-il. Tomer Sisley est passionné par beaucoup de choses, et même s'il n'est pas féru d'histoire, celle-ci le passionne. "C'est mon papa qui m'a transmis ça, confie-t-il. J'ai rapidement compris qu'en s'intéressant à l'histoire, ça nous permet de mieux comprendre aujourd'hui et mieux appréhender demain".

Quelque 16 siècles d'histoire en trois soirées

Ces trois soirées, qui retracent 16 siècles de notre histoire, ont embarqué des spécialistes de chaque époque, 600 figurants, 600 costumes et 30 décors. Selon Tomer Sisley, c'est un dispositif impressionnant qui a été mis en place pour mieux appréhender L'empire de Charlemagne, Les croisades de Saint-Louis, Jeanne d'Arc face aux Anglais et Les noces rouges d'Henri IV et de la reine Margot. "J'avais vraiment la sensation d'être plongé dans l'époque", dit-il.

Tomer Sisley se promène et prend par la main du téléspectateur. "Je représente le français lambda, on voit tout de suite la différence entre la scène qui se joue et moi, qui vous raconte un petit peu l'enjeu de ce qui se passe", souligne Tomer Sisley.

"On raconte, bien entendu, l'histoire de grands personnages, mais aussi celle des anonymes, de l'évolution des mœurs, des rapports entre les hommes et les femmes et on s'approche de l'état d'esprit de l'époque." Tomer Sisley, comédien à franceinfo

En attendant de savoir s'il y aura une suite, L'histoire de France se décline en podcast sur la plateforme France TV. Des extraits seront aussi disponibles sur la plateforme Lumni pour les enfants et les adolescents. Les professeurs pourront ainsi faire travailler les enfants sur les histoires racontées par Tomer Sisley.