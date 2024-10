"Notre histoire de France" : Tomer Sisley, narrateur d'une série documentaire qui veut "rassembler"

Le programme est décliné en six épisodes diffusés en première partie de soirée, "un choix fort" pour France Télévisions dont l'objectif est de rendre l'histoire "accessible au plus grand nombre".

Notre histoire de France, docu-fiction en six épisodes, est diffusée sur France 2 à partir du mardi 8 octobre à 21h05. De Vercingétorix à Henri IV, l'histoire française sera narrée par le comédien Tomer Sisley durant trois soirées évènementielles. La série couvre plus de seize siècles, de la Gaule antique à la Renaissance.

Six récits évoqueront les progrès sociaux, technologiques, l'évolution des valeurs, des savoir-faire, des rapports entre les hommes et les femmes ou encore la construction de la vie politique. On revivra ainsi trois sacres de rois de France. On croisera également les grands personnages qui ont bâti l’histoire et fait évoluer la société tels Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, Saint Louis, Jeanne d’Arc ou encore Henri IV, ainsi que des anonymes dont les histoires rejoignent la grande Histoire.

Tomer Sisley, "passager du temps"

"Comment les Français vivaient-ils à l’époque ? Quel héritage de ce lointain passé avons-nous gardé ? Comment, face aux différents périls, la France s’est-elle construite au fil des siècles une identité et un socle de valeurs ?" Autant de questions auxquelles la série s'emploie à répondre.

Les spectateurs seront emmenés par Tomer Sysley, "passager du temps", qui apparaîtra dans des épisodes majeurs de cette histoire de France. "La responsabilité pour moi est énorme", a-t-il confié à propos de son rôle. "Un challenge. Je suis le passeur de l’Histoire, celui par lequel on va rentrer dans l’Histoire"

"C'est un honneur gigantesque (...) surtout pour quelqu'un comme moi qui suis d'origines multiples", a encore déclaré à l'AFP le comédien franco-israélien, connu pour ses rôles dans les films Largo Winch et la série Balthazar sur TF1. "Dans des moments un peu compliqués politiquement, je trouve sain de rappeler nos valeurs communes, d'où nous venons et pourquoi on en est là", souligne le comédien de 50 ans.

L'histoire, "facteur de cohésion, de démocratie et de débat"

L'ambition de cette série documentaire diffusée en prime time est de "rassembler". "Rassembler les familles devant leur télévision, et rassembler tous les Français autour d’un sujet qui est l’Histoire, éminemment important et même démocratique", affirme Nicolas Daniel, directeur des magazines de France Télévisions.

"Il s’agit d’un choix fort de notre part de proposer en prime time une série d’Histoire". L'objectif affiché est de rendre l'Histoire "accessible au plus grand nombre". "C’est extrêmement important", poursuit-il.

"Notre rôle premier est donc de rendre l’Histoire facteur de cohésion, de démocratie et de débat. Nicolas Daniel, directeur des magazines de France Télévisions

Notre histoire de France est à découvrir également sur france.tv et sur Lumni, la plateforme éducative de l’audiovisuel public. Plusieurs extraits de la série et des quiz seront proposés autour des personnages historiques représentés. La série documentaire, qui est une adaptation du format danois The Story of, a mobilisé 600 figurants, 30 décors et 600 costumes. Elle a été tournée en une soixantaine de jours.

Diffusion sur France 2 à partir du mardi 8 octobre à 21h05