"Les bracelets rouges" reviennent sur TF1 pour une nouvelle saison

Nicolas Cuche, le réalisateur de la série "Les bracelets rouges", le 11 mars 2019 sur franceinfo. (FRANCEINFO)

La série Les Bracelets rouges revient sur TF1 à partir de lundi 11 mars pour une deuxième saison. Elle nous montre la vie d'adolescents hospitalisés pour des maladies graves comme le cancer ou l'anorexie qui se lient d'amitié, partagent leurs peurs, leurs joies ou leurs colères, avec toujours la volonté de ne pas sombrer dans le pathos.

"C'était la règle d'or de cette série et c'est aussi mon goût personnel" explique le réalisateur, Nicolas Cuche. "Si je sens que l'on me force la main, j'ai plutôt tendance à me bloquer. On a toujours essayé de trouver un équilibre entre quelque chose de très vrai mais où la vie peut passer, et où le rire passe aussi."

Un succès grâce à une "histoire vraie"

Au départ, Les bracelets rouges est une série espagnole tirée d'une histoire vraie et adaptée dans beaucoup de pays, mais qui n'a pas toujours rencontré le succès qu'elle a en France. "Je pense que ça plaît beaucoup aux téléspectateurs français car la série a un ADN qui est vrai, explique Nicolas Cuche. Ce n'est pas une série qui est faite à partir de rien. Comme elle est tirée d'une histoire vraie, on retrouve cette part de vérité. Sans oublier le travail d'adaptation de la série pour que cela marche bien en France."

Alors Les bracelets rouges pourraient-ils être adaptés pour le cinéma ? "Ça pourrait. En tout cas, j'aimerais, confie Nicolas Cuche. En attendant, il y aura au moins une troisième saison."

Revoir l'Info médias en intégralité :