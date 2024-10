Laurent Ruquier présente Le Maître du jeu : "Si TF1 me propose un bon contrat, on verra…"

Laurent Ruquier ne cesse de surprendre depuis 2023. D'abord présentateur sur la chaîne d'information BFM TV, puis juré d'un concours dans Mask Singer, et enfin, candidat et gagnant dans le jeu de stratégie sur M6, Les Traitres. Le voilà désormais sur TF1, à l'animation d'un nouveau programme, Le Maître du jeu, diffusé vendredi 11 octobre à 21h10 et basé, là encore, sur une enquête menée par des célébrités.

"TF1 m'a proposé, non pas d'enquêter, mais d'être le maître de cérémonie d'une bande de 12 enquêteurs qui vont tenter de savoir qui les a invités", se réjouit Laurent Ruquier. Dans ce nouveau jeu, qui se déroule dans une ancienne demeure en banlieue parisienne, le vainqueur fera remporter 100 000 euros à une association de son choix. Si les enquèteurs imaginent qu'ils jouent tous à armes égales. Il y a, cependant, parmi eux un saboteur, le complice de l'hôte, qu'ils doivent démasquer.

Le concept de l'émission est 100% français et c'est d'ailleurs ce qui a attiré Laurent Ruquier. "Je trouve qu'on achète trop de produits à l'étranger, alors que, quand même, on sait faire des émissions et les créer", dit-il. L'animateur précise aussi de ne pas être sous contrat avec TF1, "je suis libre, après si TF1 me propose un bon contrat, on verra..." Il sait cependant qu'il fait partie des potentiels jurés pour la prochaine saison de Mask Singer. "Je serai ravi qu'on me le propose à nouveau, mais c'est une question d'équilibre et tout va dépendre de qui sont les autres jurés."

Un jeu fourbe mais rempli d'humour

L'animateur se retrouve donc à nouveau dans une émission où transpire le mensonge, la trahison et la fourberie, avec, quand même, une bonne dose d'humour. "C'est le reflet de la société, explique-t-il. La force de ce programme, c'est que les 12 candidats enquêteurs sont vraiment des gens drôles, ce sont des fantaisistes et des humoristes. Ils enquêtent sérieusement, mais ils ne se prennent pas au sérieux." Chantal Ladesou, Jeanfi Janssens, Max Boublil, Valérie Damidot, Francis Perrin ou encore Arnaud Ducret vont devoir enquêter avec des indices, des énigmes et ils seront éliminés ou non, à la cérémonie des soupçons.

Dans Le Maître du jeu, il y a une séquence qui n'existe nulle part ailleurs, un mur avec 100 visages éclairés de personnalités. "C'est vraiment le climax de l'émission et c'est d'une beauté incroyable", s'émerveille Laurent Ruquier. Des visages très connus de tous les téléspectateurs, ce qui leur permettra de "jouer parce qu'ils savent que celui qu'on doit deviner, celui qui nous a tous invités dans ce fameux domaine, fait partie des 100 visages", explique-t-il.