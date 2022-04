Frédéric Pierrot acteur de "En thérapie" : "Mon psy n’a pas voulu me dire s’il trouvait que je l’avais imité dans le rôle de Dayan"

Du lundi au vendredi à 9h51 et 15h51

Frédéric Pierrot reprend le personnage de Philippe Dayan, psychanalyste dans la deuxième saison de "En thérapie". Des séances filmées in extenso où il recoit de nouveaux patients incarnés par Jacques Weber ou Suzanne Lindon.

Frédéric Pierrot est toujours aussi modeste. Il reprend, un an après le tournage de la première saison, le personnage de Philippe Dayan, psychanalyste empathique et à l’écoute. S’il était arrivé sur la première saison en cours de parcours, il s’est complètement impliqué dans cette nouvelle saison et son écriture.

La série En thérapie, disponible gratuitement sur arte.tv ou à voir jeudi 7 avril à 20h55, se déroule cette fois en temps de Covid avec de nouveaux patients joués par de nouveaux comédiens : "Les corps résonnent différemment. Suzanne Lindon est tout sauf frêle mais donne une apparence fine, le corps ne résonne pas de la même façon que celui de Jacques Weber qui est un personnage imposant. Quand il arrive dans le cabinet j’ai eu un moment de frémissement : pour la première fois j’avais l’impression de ne pas être chez moi." constate Frédéric Pierrot.

Le sauveur : l'oreillette !

Cette fois, pas possible de recopier à la main les 900 pages de texte, comme il en a l’habitude pour entrer dans un personnage. Une solution : l’oreillette.

C’est une technique qui s’apprend et se domine. Il ne faut pas être dominé par elle" Frédéric Pierrot sur franceinfo

"On me dit les répliques en temps réel, mais j’en fais ce que je veux et je peux improviser. C’est un soutien qui permet d’être absolument à l’écoute du partenaire." s'exprime Frédéric Pierrot.

Frédéric Pierrot connaît bien la psychanalyse pour l’avoir pratiquée. Mais impossible de dire s’il a copié de la façon de faire de son propre psy et son écoute : "Quand je lui ai posé la question, il m’a dit même si c’était vrai je ne vous le dirais pas." conclut Frédéric Pierrot.

Les deux saisons de "En thérapie" sont disponibles sur arte.tv.