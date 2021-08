Ils ont fait l'actu. La jeune chanteuse Valentina remporte la victoire à l'Eurovision Junior 2020

Valentina, chanteuse de 11 ans qui a remporté l'Eurovision Junior 2020. (SEBASTIEN BAER / RADIO FRANCE)

30 novembre 2020. Valentina, 11 ans, remporte l'Eurovision Junior de la chanson. À Varsovie, la jeune fille offre à la France sa première victoire dans le concours avec sa chanson J'imagine.

"J'étais stressée, j'ai ressenti tellement d'émotions et j'aimerais vraiment dédier cette victoire à tous les artistes de France et au monde du spectacle de France. En cette période si compliquée" souligne Valentina. Après sa victoire, la jeune chanteuse a repris sa paisible vie de collégienne dans la banlieue de Rennes. Avec 17 de moyenne en classe de 6e, la jeune fille - qui adore le sport et le français - parvient sans difficulté à concilier étude et musique.

Membre des Kids United nouvelle Génération, Valentina s'est déjà produite plus d'une trentaine de fois sur scène. Mais c'est l'Eurovision Junior qui a marqué le plus la Bretonne. "C'est vrai que le lendemain où je me suis réveillée et que j'ai vu sur Instagram le nombre d'abonnés, j'ai cru que j'étais dans un rêve, c'était dingue, c'était vraiment génial. Et puis tous les messages que j'ai reçus, j'ai pris plaisir à y répondre, même de mes professeurs, c'était super gentil de leur part. Et quand je suis retournée au collège, j'ai eu un super accueil de la part de mes amis et ça m'a fait hyper plaisir".

L'école avant la musique

Valentina, à 12 ans, a la tête sur les épaules et explique que l'école a la priorité, dans son emploi du temps, sur la musique. "Moi, on m'a toujours élevée en me disant que l'école, c'était le plus important. Évidemment, la musique, c'est ce que je rêve de faire plus tard. Mais c'est aussi très important pour moi de faire des études. Quand je suis au collège, je préfère être quand-même une petite fille comme les autres, je me fais plutôt discrète. Je me vois comme une petite fille qui va étudier et qui essaie de rapporter des bonnes notes. Avec ma meilleure amie, on a pour projet depuis nos quatre ans de faire une colocation et de faire des études de médecine.

"Après, évidemment, mon rêve, c'est de continuer dans la chanson mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un bagage, au cas où", confie la jeune fille qui n'a pas de difficultés à organiser sa vie.

Valentina profite aussi à fond de pouvoir vivre son rêve. "Je trouve ça génial de pouvoir commencer aussi tôt parce que je chante depuis vraiment que je suis née. C'était mon rêve, j'ai toujours fait des concerts à mes grands-parents, même quand ils étaient tous les deux à me regarder. Comme c'est une passion pour moi, je chante 24 heures sur 24 et mes parents me demandent quand est-ce qu'on appuie sur le bouton off ? Parce que je n'arrive pas à m'arrêter. Et dès que je commence à chanter, j'ai l'impression d'être dans une bulle dans laquelle je vis un rêve".

Quant à ceux qui souhaiteraient faire leurs premiers pas dans la chanson, voici les conseils de la gagnante de l'Eurovision Junior. "Franchement, je conseillerais de s'accrocher parce que c'est ce que j'ai fait quand j'étais petite. Je ne m’imaginais pas du tout une seconde que j'aurais pu gagner l'Eurovision Junior alors il faut toujours croire en ses rêves et surtout bien s'entraîner, bien travailler, c'est très, très important. Il faut faire plein d'exercices vocaux, s'entraîner à chanter des chansons, mais jamais commencer à chanter une chanson super haute sans s'être échauffée la voix, Sinon, il y a un risque qu'elle se casse."

En remportant l'Eurovision Junior, Valentina a offert à la France l'organisation de la prochaine édition. Le concours aura lieu fin décembre, à Boulogne-Billancourt.