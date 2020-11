La France remporte l'Eurovision junior pour la première fois avec la chanson "J'imagine" de Valentina

La France se hisse enfin en tête de l'Eurovision... junior ! Dimanche 29 novembre, la jeune Française Valentina, 11 ans, a décroché la première place du concours télévisuel de chanson réservé aux 9-14 ans avec son titre J'imagine. C'est la première fois que la France gagne ce concours en dix huit ans d'existance. Valentina a devancé le Kazakhstan et l'Espagne.

THE WINNER OF #JESC2020 IS... FRANCE! CONGRATULATIONS VALENTINA! #MoveTheWorld pic.twitter.com/8rFWZ1doU2

Les conditions de tournage de cet Eurovision junior étaient un peu particulières. En effet, si c'est la Pologne qui organisait le concours cette année, tous les participants ont enregistré leur prestation dans leur pays afin de limiter les déplacements, indique 20 Minutes. Des mesures sanitaires qui n'ont pas empêché la France de remporter cette édition pour sa quatrième participation.

Valentina served us an explosion of colour and we're def here for it! #JESC2020 | #MoveTheWorld pic.twitter.com/kWLXD0sUwv