Il était une fois en Amérique : 1992, l'interview salvatrice du couple Clinton

Hillary et Bill Clinton, après leur interview dans l'émission "60 Minutes", le 26 janvier 1992. (CBS PHOTO ARCHIVE / CBS)

Nous sommes en janvier 1992, la primaire démocrate n’a même pas encore commencé, et les nuages s’amoncellent déjà dans le ciel de celui qui se rêve en Kennedy moderne, Bill Clinton que les États-Unis ne connaissent pas encore. Un sondage express révèle qu’il aurait perdu 12 points de popularité après les confidences de Gennifer Flowers, qui affirme avoir été sa maîtresse pendant 12 ans.

Il faut réagir et vite, à quelques jours des premiers votes. Steve Kroft, le présentateur de 60 minutes sur CBS propose à Clinton de venir s’expliquer. Il y aura du monde devant l’écran, l’interview sera diffusée juste après le Superbowl. Bill accepte, et il est accompagné d’Hillary Clinton. Le couple, qui promet aux Américains d’avoir deux présidents pour le prix d’un, vient sauver la candidature de Bill. La main dans celle d’Hillary, c’est lui qui parle le plus, admet des erreurs, et s’agace lors que le journaliste évoque un "arrangement" au sein du couple…

"Vous regardez deux personnes amoureuses l'une de l'autre. C'est un mariage, avec ses hauts et ses bas", s'emporte le futur président. Hillary Clinton, restée silencieuse, prend alors la défense de son mari. Une défense véhémente : "Je ne suis pas le genre de femme à rester à côté de son mari parce que c’est son devoir, mais parce que je l’aime et pour ce que nous avons traversé. Et si ça ne vous suffit pas, et bien ne votez pas pour lui !" Ce jour-là, Hillary Clinton a peut-être sauvé la candidature de son mari.