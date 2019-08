Histoire de folles rumeurs. Elvis n'est pas mort

Elvis Presley en concert à Milwaukee (Wisconsin), le 27 avril 1977. (RONALD C. MODRA / HULTON ARCHIVE)

Le roi est mort, vive le roi. Le 16 août 1977, Elvis Presley est victime d’une crise cardiaque. On a parlé d’une overdose de drogue, d’un assassinat, mais est-on bien sûr qu’Elvis soit mort ce jour-là ? Selon la version officielle, Elvis est retrouvé inanimé par Ginger Alden sa compagne. Des proches, puis les secours tentent de le réanimer en vain. Son décès est constaté à l’hôpital. L’autopsie révèle la présence de nombreux médicaments dans son sang. Le 18 août, sa dépouille est exposée au public à Graceland, 100 000 personnes parmi ses plus grands fans lui rendent un dernier hommage. 100 000 témoins c’est beaucoup. Et pourtant, un des tout premiers témoins vient semer le doute. C’est Louise Smith, une cousine très proche du King, qui n’est pas certaine d’avoir vu Elvis dans le cercueil : "Je n'en suis pas sûre parce que ses mains étaient toutes fines alors qu'Elvis avait des mains plutôt épaisses et caleuses sur le côté car il cassait des briques au karaté. Alors j'aimerais bien le savoir, mais je ne le sais pas."

Des éléments troublants

Cet homme ressemblant à Elvis qui achète un billet d’avion pour l’Argentine sous le nom de John Burrows, un nom de code que le chanteur donnait souvent, un million de dollars ont disparu du compte de la star sans explication juste avant sa mort, des bijoux et effets personnels sont introuvables depuis sa mort. Et un mobile: Elvis ne supportait plus la célébrité. Quelle meilleure solution de se faire passer pour mort ?Et des preuves vie ? En voulez-vous ? Régulièrement des photos, floues, d’hommes ressemblant vaguement à Elvis sont publiées. ll y aussi cette auteur qui diffuse une conversation téléphonique avec Elvis dans les années 1980. Des fans qui refusent l’évidence. Tous les arguments pour une bonne rumeur. Mais Elvis est bien mort le 16 août 1977, l’autopsie de son corps ne laisse aucun doute. La business de sa survie a été florissant. Mais pour l’immense majorité de ses fans, si le coeur du King a cessé de battre ce jour d’août 1977, son oeuvre reste immortelle. Et ça, ce n’est pas une rumeur.