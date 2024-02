Guerre au Proche-Orient : les Etats-Unis mènent des frappes de représailles en Irak et en Syrie

Après la mort de trois soldats américains tués en Jordanie, les Etats-Unis ont mené, vendredi 2 février, des frappes de représailles visant des forces d'élite iraniennes et des groupes pro-iraniens en Irak et en Syrie. Le président américain avait promis de répondre à l'attaque par drone menée dimanche à proximité de la frontière syrienne et attribuée par Washington à des groupes soutenus par l'Iran.

Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient a précisé dans un communiqué que ces frappes avaient ciblé plus de 85 sites, dont des centres de commandement et de renseignement, ainsi que des infrastructures de stockage de drones et de missiles. En Syrie, "au moins 18 combattants pro-iraniens ont été tués" lors de ces frappes aériennes, dont cinq à Deir Ezzor, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme.

Un porte-parole militaire du Premier ministre irakien a de son côté fustigé une "violation de [la] souveraineté" du pays. Ces frappes sont "une menace qui entraînera l'Irak et la région" vers une situation indésirable "aux conséquences désastreuses pour la sécurité et la stabilité de l'Irak et de la région", a-t-il ajouté.

"Si vous touchez à un Américain, nous répondrons", prévient Joe Biden

"Notre riposte a commencé aujourd'hui. Elle continuera selon le calendrier et aux endroits que nous déciderons", a fait savoir vendredi Joe Biden. "Les Etats-Unis ne veulent de conflit ni au Moyen-Orient ni ailleurs dans le monde. Mais que ceux qui veulent nous faire du mal le sachent bien : si vous touchez à un Américain, nous répondrons", a également déclaré dans un communiqué le président américain, après avoir assisté au retour des corps de trois militaires américains tués en Jordanie.

"Il est très possible que vous assistiez à une réponse graduée, pas une seule action mais potentiellement de multiples actions", avait assuré mercredi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. L'Iran a nié être à l'origine cette attaque qui a fait les premiers décès de militaires américains depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.