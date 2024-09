Guerre au Proche-Orient : dans les décombres du QG rasé du Hezbollah

Au Liban, un cratère géant de 30 mètres de profondeur, dans la banlieue sud de Beyrouth, témoigne de la violence des bombardements du vendredi 27 septembre. L’impact a coûté la vie, notamment, au leader de la milice chiite.

Des immeubles de sept étages soufflés et réduits en gravats, et le drapeau jaune du Hezbollah flottant au milieu des décombres : c’est ce qu’il reste du quartier général de la milice chiite, détruit vendredi 27 septembre. L’étendue des destructions et la profondeur des nombreux cratères en disent long sur les moyens déployés et la détermination d’Israël. Dans un trou béant, jusqu’à 30 mètres de profondeur, les habitants remontent des corps. Parmi eux, celui de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, aurait été retrouvé intact selon la milice, tué par le souffle de l’explosion.

Les raids se poursuivent

Vendredi, les services secrets israéliens surveillaient par drone le QG du Hezbollah, guettant l’arrivée des dirigeants, convoqués pour une réunion. Une fois rassemblés dans les sous-sols ultra-sécurisés, à 20 mètres de profondeur, huit avions israéliens auraient largué une quinzaine de bombes, de 900 kg chacune, capables de pénétrer sous la terre avant d’exploser. 20 membres du Hezbollah sont morts dans l’attaque, selon Israël. 48 heures après, les raids aériens se poursuivent dans plusieurs villes du sud du Liban, et ont fait au moins une cinquantaine de morts.

