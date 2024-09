Mort de Hassan Nasrallah : retour sur 12 jours d'opérations éclairs

Israël est sur deux terrains de guerre : d'un côté, des semaines de bombardements sur Gaza, et de l'autre, une organisation décimée en quelques jours au Liban, le Hezbollah. Retour sur 12 jours d'opérations.

Israël a frappé un grand coup : éliminer le chef du Hezbollah, son ennemi numéro 1 depuis plus de 30 ans. Le résultat du travail pendant des mois des renseignements israéliens a éclaté au grand jour le 17 septembre dernier, avec l'explosion simultanée de milliers de bipeurs, puis de talkies-walkies. Le Mossad aurait pris soin de détourner des stocks pour y placer des charges. En deux jours, 37 personnes sont mortes et plus de 3 000 ont été blessées.

Rien n'est laissé au hasard

Obligés de s'exposer, plusieurs dirigeants tombent, visés par des assassinats. Le 23 septembre est la journée la plus meurtrière au Liban depuis les années 1990. Pendant que l'aviation frappe, les services de renseignement continuent de chercher Hassan Nasrallah. Israël obtient cette semaine la certitude qu'il se trouve dans le centre de commandement du Hezbollah, au sud de Beyrouth, avec une vingtaine de cadres de la milice et un général iranien. À 18h15, vendredi 27 septembre, Benyamin Netanyahou donne l'ordre depuis New York. Hassan Nasrallah est mort et le Hezbollah est affaibli, mais l'opération éclair d'Israël n'est pas terminée.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus